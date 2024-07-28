Сборная Хорватии по водному поло обыграла Черногорию на Олимпиаде-2024
Сборная Хорватии обыграла Черногории в матче группового турнира по водному поло на Олимпийских играх в Париже — 11:8.
Самыми результативными игроками встречи стали Лорен Фатович (Хорватия) и Богдан Дурдич (Черногория) — по 3 гола.
В группе A Хорватия 30 июля сыграет с Италией, Черногория в этот же день встретится с Грецией.
Водное поло
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Группа A
Хорватия — Черногория — 11:8
«Paris Aquatic Centre».
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