Сборная Хорватии по водному поло обыграла Черногорию на Олимпиаде-2024

Сборная Хорватии обыграла Черногории в матче группового турнира по водному поло на Олимпийских играх в Париже — 11:8.

Самыми результативными игроками встречи стали Лорен Фатович (Хорватия) и Богдан Дурдич (Черногория) — по 3 гола.

В группе A Хорватия 30 июля сыграет с Италией, Черногория в этот же день встретится с Грецией.

Водное поло

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Хорватия — Черногория — 11:8

«Paris Aquatic Centre».