Главное разочарование Олимпиады: пловчиха из Израиля не стартовала в финале из-за ужина МОК

Анастасия Горбенко могла выступить в финале турнира по комплексному плаванию на 200 метров, но не явилась на старт из-за позднего уведомления.

Необычное событие произошло в финале женского турнира по комплексному плаванию на 200 метров. На дистанцию 4 августа вышли только семь пловчих, а восьмая дорожка осталась пустой. Все дело в том, что австралийка Элла Рэмзи заболела и снялась с соревнований. Организаторы спешно начали искать резервных спортсменок, но никто не успел прибыть в бассейн в положенное время.

Особенно жаль Анастасию Горбенко из Израиля. Она не отобралась в золотой заплыв, показав в полуфинале девятое время. Этот результат дает право считаться резервистом — первым на замену в случае форс-мажора других финалисток. Именно такая редкая ситуация произошла на Олимпиаде.

Когда организаторы поняли, что Рэмзи пропустит заплыв из-за болезни, они бросились искать сменщицу. За 25 минут до начала соревнований израильская делегация получила звонок с приглашением ближайшей резервистки Горбенко на заплыв.

В это время Анастасия уже готовилась к ужину, который подготовил Международный олимпийский комитет. При этом, как пишет израильское издание Ynetnews, пловчиха еще до звонка организаторов уточняла у руководителей своей команды, не стоит ли ей отнести экипировку в комнату ожидания, как полагается по протоколу соревнований. Начальники заверили, что в этом нет необходимости.

Анастасия Горбенко. Фото Global Look Press

Однако дальнейшие планы поменялись, но Горбенко уже не успела прибыть на финальный заплыв. Равно как и следующая из резервных спортсменок. В итоге в финале участвовали только семь пловчих — восьмая дорожка пустовала.

— Уведомление о приглашении на заплыв было сделано только за полчаса до него, что, по мнению штаба, не позволило провести достаточную профессиональную подготовку, — приводит комментарий Олимпийского комитета Израиля Cursorinfo.co.

Кого отсутствие восьмой пловчихи совершенно не смутило, так это Саммер Макинтош. Канадская спортсменка выиграла золото (у нее уже три первых места на Играх) и установила олимпийский рекорд на дистанции 200 метров комплексом. И все это в 17 лет! В Канаде растет новая суперзвезда плавания.