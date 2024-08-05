Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 21:15

Парагвайская пловчиха ночевала за пределами Олимпийской деревни. За это ее выгнали из расположения сборной

Парагвайскую пловчиху выгнали из сборной за ночевку за пределами Олимпийской деревни
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Луана Алонсо.
Фото из соцсетей Луаны Алонсо
Ранее Луана Алонсо заявила о завершении карьеры.

Руководство парагвайской сборной выгнало пловчиху Луану Алонсо из расположения команды после того, как девушка переночевала за пределами Олимпийской деревни. Ранее 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры — в Париже она участвовала в турнире по плаванию на 100 метров баттерфляем.

По информации испанского издания Marca, НОК Парагвая обратился к девушке с просьбой немедленно покинуть Олимпийскую деревню. Руководство считает, что ее присутствие создает в коллективе неспортивную атмосферу. Причиной решения оказалось то, что Алонсо один раз провела ночь за пределами места проживания атлетов.

Габриэль Сантос и&nbsp;Ана Каролина Виейра. Бразильскую спортсменку выгнали из сборной на Олимпиаде. Причина — поход на вечеринку

«Вас немедленно просят покинуть Олимпийскую деревню, — говорится в заявлении Ларисы Шере, главы НОК Парагвая. — Ваше присутствие создает неподходящую атмосферу внутри сборной Парагвая. Мы благодарим за то, что вы действовали в соответствии с инструкциями, поскольку не ночевали в Олимпийской деревне по собственной воле».

Пловчиха из Парагвая Луана Алонсо
Фото из соцсетей Луаны Алонсо

Алонсо завершила выступления на Играх еще 27 июля, когда не смогла преодолеть предварительный раунд соревнований, заняв последнее место. Обычно атлетам разрешают остаться в Олимпийской деревне до конца турнира, однако поведение Луаны вынудило НОК Парагвая выдворить пловчиху гораздо раньше.

Алонсо сразу после выступления в Париже объявила о завершении карьеры. По ее словам, решение она приняла еще до начала Игр, а слабый результат никак на это не повлиял. При этом пловчиха мечтала завоевать золотую медаль и после провала извинилась перед парагвайскими болельщиками.

Луана Алонсо. Самая сексуальная пловчиха Парагвая шокировала всех после неудачи на Олимпиаде. Так поступать просто непрофессионально

«Теперь это официально! — сообщила девушка в соцсетях. — Ухожу из плавания, спасибо всем большое за поддержку! Извините, Парагвай, мне остается только поблагодарить вас! Я очень эмоциональна, потому что это был мой последний заплыв. Плаваю уже 18 лет и испытываю столько эмоций. К сожалению, решила остановиться, но рада, что мой последний старт прошел на Олимпийских играх.

Все произошло не так, как я хотела. Искренне извиняюсь перед Парагваем, но сделала все, что могла. Поэтому счастлива уйти на пенсию здесь, при полном олимпийском стадионе".

Плавание
Олимпиада
10
5
Читайте также
Служба внешней разведки сообщила о заговоре США против российского спорта
Кафельников заступился за российских теннисистов на Олимпиаде-2024
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Что произошло после скандального матча РПЛ «Динамо» Махачкала – «Пари НН»
Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американцы проиграли комбинированную эстафету у мужчин впервые за историю Олимпиады! Но китайцев вновь обвиняют в допинге
Новости
RSS RSS
Все новости