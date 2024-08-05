Парагвайская пловчиха ночевала за пределами Олимпийской деревни. За это ее выгнали из расположения сборной

Ранее Луана Алонсо заявила о завершении карьеры.

Руководство парагвайской сборной выгнало пловчиху Луану Алонсо из расположения команды после того, как девушка переночевала за пределами Олимпийской деревни. Ранее 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры — в Париже она участвовала в турнире по плаванию на 100 метров баттерфляем.

По информации испанского издания Marca, НОК Парагвая обратился к девушке с просьбой немедленно покинуть Олимпийскую деревню. Руководство считает, что ее присутствие создает в коллективе неспортивную атмосферу. Причиной решения оказалось то, что Алонсо один раз провела ночь за пределами места проживания атлетов.

«Вас немедленно просят покинуть Олимпийскую деревню, — говорится в заявлении Ларисы Шере, главы НОК Парагвая. — Ваше присутствие создает неподходящую атмосферу внутри сборной Парагвая. Мы благодарим за то, что вы действовали в соответствии с инструкциями, поскольку не ночевали в Олимпийской деревне по собственной воле».

Фото из соцсетей Луаны Алонсо

Алонсо завершила выступления на Играх еще 27 июля, когда не смогла преодолеть предварительный раунд соревнований, заняв последнее место. Обычно атлетам разрешают остаться в Олимпийской деревне до конца турнира, однако поведение Луаны вынудило НОК Парагвая выдворить пловчиху гораздо раньше.

Алонсо сразу после выступления в Париже объявила о завершении карьеры. По ее словам, решение она приняла еще до начала Игр, а слабый результат никак на это не повлиял. При этом пловчиха мечтала завоевать золотую медаль и после провала извинилась перед парагвайскими болельщиками.

«Теперь это официально! — сообщила девушка в соцсетях. — Ухожу из плавания, спасибо всем большое за поддержку! Извините, Парагвай, мне остается только поблагодарить вас! Я очень эмоциональна, потому что это был мой последний заплыв. Плаваю уже 18 лет и испытываю столько эмоций. К сожалению, решила остановиться, но рада, что мой последний старт прошел на Олимпийских играх.

Все произошло не так, как я хотела. Искренне извиняюсь перед Парагваем, но сделала все, что могла. Поэтому счастлива уйти на пенсию здесь, при полном олимпийском стадионе".