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Париж-2024

Сегодня, 15:50

Журова: «Мы уже завтра готовы провести Олимпиаду»

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Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась с «СЭ» мнением о том, готова ли Россия принять летнюю Олимпиаду-2028 и зимние Игры-2034.

«У нас, конечно, есть и свои соревнования, но мы готовы принять Олимпиаду, если Россия будет участвовать с гимном и флагом. Я уверена, что Казань, Москва и Санкт-Петербург прямо завтра могут принять Олимпиаду без проблем. Мы показали это на чемпионате мира-2018 по футболу, и когда была пандемия, нам тоже перекидывали футбольные соревнования. Потому что знали, что мы по безопасности для болельщиков всегда на первом месте, очень быстро все организовываем. Мы — большой пример, и нам не надо тратить на это больших ресурсов, потому что у нас это все всегда готово. Все спортивные объекты мирового уровня есть, нам уже строить ничего не нужно», — сказала Журова «СЭ».

Летняя Олимпиада-2028 должна пройти в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити претендует на проведение зимних Игр-2034.

(Александр Абустин)

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