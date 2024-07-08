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Париж-2024

Сегодня, 21:20

Тарасова призвала не оскорблять российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала удачи российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду-2024 в Париж.

«Могу только пожелать удачи всем нашим спортсменам, которые будут выступать на предстоящей Олимпиаде. Критика в их адрес? Недовольные есть всегда. Оскорблять наших спортсменов, которые едут на Олимпиаду — большая ошибка», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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