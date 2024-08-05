Снуп Догг заработает на Олимпиаде в Париже 8,5 миллиона долларов

Знаменитый американский рэпер Снуп Догг зарабатывает на Олимпийских играх-2024 в Париже более 500 тысяч долларов, сообщил предприниматель Генри Макнамара в социальных сетях.

«Ужиная вместе с руководителем NBC, услышал от него новость, что Снуп Доггу платят 500 тысяч долларов в день плюс расходы за то, что он рекламирует Олимпиаду. От Gin and Juice до нескольких миллионов за то, чтобы быть знаменитостью на Олимпиаде. Что за мир», — написал Макнамара.

Исходя из этой информации, Снуп Догг должен заработать более 8,5 миллиона долларов за две недели Олимпийских игр.

В день открытия Олимпиады Догг был участником эстафеты олимпийского огня в пригороде Парижа.

Игры в столице Франции подойдут к концу 11 августа.