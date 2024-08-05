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Париж-2024

Сегодня, 18:08

Батчер и Фокс стали олимпийскими чемпионами в гребном слаломе

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На Олимпийских играх-2024 в Париже были разыграны медали в гребном слаломе.

В экстрим-слаломе у мужчин победу одержал представитель Новой Зеландии Финн Батчер. Серебряную медаль завоевал британец Джозеф Кларк. Тройку призеров замкнул немец Ноа Хегге.

В соревнованиях женщин первенствовала австралийка Ноеми Фокс. Второй финишировала Анжели Хуг из Франции. Бронза досталась британке Кимберли Вудс.

Гребной слалом

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Экстремальный слалом

Финал
1. Финн Батчер (Новая Зеландия)
2. Джозеф Кларк (Великобритания)
3. Ноа Хегге (Германия)

Гребной слалом

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Экстремальный слалом

Финал
1. Ноеми Фокс (Австралия)
2. Анжели Хуг (Франция)
3. Кимберли Вудс (Великобритания)

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/summer/2024/medals/
Олимпиада
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