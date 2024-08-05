Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 5 августа
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.
Летние Олимпийские игры 2024 в Париже (Франция) — медальный зачет на 5 августа: кто из стран лидирует по числу наград и золота, положение и таблица в актуальном виде, Китай и США
В понедельник, 5 августа будет разыгран 21 комплект наград в 10 видах спорта (триатлон, стрельба из пневматического оружия, бадминтон, спортивная гимнастика, скит, гребной слалом, легкая атлетика, трековые велогонки, баскетбол 3x3, серфинг).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|19
|26
|26
|71
|2
|Китай
|19
|15
|11
|45
|3
|Франция
|12
|14
|18
|44
|4
|Австралия
|12
|11
|8
|31
|5
|Великобритания
|10
|12
|15
|37
|6
|Корея
|10
|7
|7
|24
|7
|Япония
|9
|5
|10
|24
|8
|Италия
|7
|10
|5
|22
|9
|Нидерланды
|6
|5
|4
|15
|10
|Германия
|5
|5
|2
|12
|11
|Канада
|5
|4
|8
|17
|12
|Венгрия
|3
|3
|2
|8
|13
|Румыния
|3
|3
|1
|7
|14
|Ирландия
|3
|0
|3
|6
|15
|Новая Зеландия
|2
|4
|1
|7
|16
|Швеция
|2
|3
|2
|7
|17
|Украина
|2
|1
|3
|6
|18
|Хорватия
|2
|1
|1
|4
|19
|Бельгия
|2
|0
|3
|5
|20
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|21
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|22
|Сербия
|2
|0
|0
|2
|23
|Филиппины
|2
|0
|0
|2
|24
|Бразилия
|1
|4
|5
|10
|25
|Израиль
|1
|4
|1
|6
|26
|Испания
|1
|2
|5
|8
|27
|Грузия
|1
|2
|1
|4
|28
|Белоруссия
|1
|2
|0
|3
|29
|Швейцария
|1
|1
|4
|6
|30
|Казахстан
|1
|1
|2
|4
|31
|ЮАР
|1
|1
|2
|4
|32
|Узбекистан
|1
|0
|2
|3
|33
|Тайвань
|1
|0
|2
|3
|34
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|35
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|36
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|37
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|38
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|39
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|40
|Сент-Люсия
|1
|0
|0
|1
|41
|Словения
|1
|0
|0
|1
|42
|Уганда
|1
|0
|0
|1
|43
|Чили
|1
|0
|0
|1
|44
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|45
|Ямайка
|0
|2
|1
|3
|46
|Мексика
|0
|2
|1
|3
|47
|КНДР
|0
|2
|0
|2
|48
|Греция
|0
|1
|4
|5
|49
|Польша
|0
|1
|3
|4
|50
|Косово
|0
|1
|1
|2
|51
|Турция
|0
|1
|1
|2
|52
|Армения
|0
|1
|0
|1
|53
|Дания
|0
|1
|0
|1
|54
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|55
|Россия
|0
|1
|0
|1
|56
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|57
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|58
|Эфиопия
|0
|1
|0
|1
|59
|Индия
|0
|0
|3
|3
|60
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|61
|Доминиканская республика
|0
|0
|2
|2
|62
|Молдавия
|0
|0
|2
|2
|63
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|64
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|65
|Куба
|0
|0
|1
|1
|66
|Египет
|0
|0
|1
|1
|67
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|68
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|69
|Литва
|0
|0
|1
|1
|70
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|71
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|72
|Словакия
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже
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