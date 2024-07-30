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Париж-2024

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Организаторы Олимпиады-2024 снизили цены на билеты из-за низкого спроса

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Организаторы Олимпийских игр-2024 в Париже снизили цены на билеты на футбольные матчи из-за низкого спроса, сообщает The Sun.

По данным источника, скидки появились и на соревнования по легкой атлетике, баскетболу и гандболу.

По словам организаторов, одной из причин снижения спроса на спортивные события являются диверсии на железных дорогах во Франции, которые произошли перед началом Игр-2024. Из-за нагрузки транспорта болельщикам стало проблематично передвигаться между городами.

Встречу между женскими сборными Германии и Австралии посетили десять тысяч человек при вместимости стадиона «Велодром» в Марселе более 67 тысяч болельщиков.

Олимпиада в Париже продолжится до 11 августа.

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