Карякин — о Париже: «В первые разы нравилось, потом становилось все хуже»

Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» высказался о состоянии Парижа в преддверии Олимпиады.

— Честно говоря, я думаю, что Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов. Мое мнение вы знаете. Я считаю, что ехать не нужно при нынешних условиях. Но те, кто все же отправятся, однозначно встретятся с беспрецедентным давлением со стороны МОК и вообще всех. Поэтому не знаю, кто на это решится. Посмотрим.

— Вы наверняка были в Париже раньше...

— Много раз. Если честно, в первые разы мне нравилось, а потом там становилось все хуже. Очень много в последние годы стало мигрантов. Но опять-таки, у каждого свой вкус, я считаю, Москва гораздо лучше.

—Вокруг чистоты Сены сейчас очень много разговоров.

— Да-да, в Париже действительно стало очень средне, скажем так мягко. И повторюсь, что ничего не сравнится с Москвой.

— Ни один европейский город?

— Ни один, да.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 24 июля по 11 августа. Спортсмены на Играх разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Всего во время проведения Олимпийских игр в Париже будет задействовано 36 спортивных объектов. Часть соревнований примут прилегающие к столице Франции департаменты Ле-Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен и Сена-Сен-Дени.

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