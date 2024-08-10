Марафонец Кипчоге заявил, что больше не будет участвовать в Олимпийских играх

Двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге сообщил, что Олимпиада в Париже стала для него последней в карьере. Он отметил, что это был его худший марафон.

«Я никогда не снимался с марафона на дистанции. Но такова жизнь. На Играх-2028 в Лос-Анджелесе вы увидите меня в другой роли, возможно, это придаст людям мотивации, но я не буду больше бегать на Олимпиадах», — цитирует марафонца пресс-служба МОК.

Кипчоге сошел с дистанции на 33-м километре марафонского забега на Играх-2024 из-за травмы.

Кипчоге дважды побеждал в олимпийском марафоне: в Рио-2016 и Токио-2020, а первую олимпийскую медаль выиграл в 2004 году в Афинах.

В марафоне на Играх-2024 победил Тамират Тола из Эфиопии, вторым к финишу пришел бельгиец Башир Абди. Бронза досталась соотечественнику Кипчоге Бенсону Кипруто.