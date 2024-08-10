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Париж-2024

Сегодня, 13:03

Двукратный олимпийский чемпион в марафоне Кипчоге не смог финишировать на Олимпиаде-2024

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Элиуд Кипчоге и Тамират Тола.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион, кениец Элиуд Кипчоге сошел с дистанции на 33-м километре марафонского забега на Играх-2024 в Париже из-за травмы.

39-летний спортсмен остановился на трассе, после чего сфотографировался с болельщиками и подарил им свои кроссовки.

Кипчоге дважды побеждал в олимпийском марафоне: в Рио-2016 и Токио-2020, а первую олимпийскую медаль выиграл в 2004 году назад в Афинах.

В марафоне на Играх-2024 победил Тамират Тола из Эфиопии, вторым к финишу пришел бельгиец Башир Абди. Бронза досталась соотечественнику Кипчоге Бенсону Кипруто.

Олимпиада
Элиуд Кипчоге
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