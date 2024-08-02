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Париж-2024

Сегодня, 10:30

Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 2 августа

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде пройдут 2 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Стадион «Стад де Франс».
Фото Global Look Press

В пятницу, 2 августа, состоятся соревнования по легкой атлетике в рамках Олимпийских игр в Париже. В программе: десятиборье 100 м, метание молота, прыжки в высоту, толкание ядра, тройной прыжок, метание диска, смешанная эстафета 4х400 м, 100 м, 800 м, 10000 м, 1500 м.

В России федеральные телеканалы не покажут Олимпиаду-2024. Трансляцию соревнований можно бесплатно смотреть на официальном сайте МОК по быстрой регистрации. На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция.

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже.

Полностью расписание соревнований по легкой атлетике доступно в нашем материале.

легкая атлетика
Олимпиада
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