На сайте Олимпийских игр в Париже разместили российский флаг

На официальном сайте Олимпийских игр-2024 появился российский флаг, сопровождающий информацию о рекорде прыгуньи в высоту Елены Слесаренко.

О достижении спортсменки из России упоминается в разделе о результатах соревнований по легкой атлетике. В 2004 году Слесаренко завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Афинах, установив новый олимпийский рекорд — 2,06 м.

Сайт Олимпийских игр в Париже. Фото Скриншот трансляции

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх-2024 проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже.

На проходящую в столице Франции Олимпиаду МОК допустил только 15 россиян: семь теннисистов, трех велогонщиков, трех представителей гребли на байдарках и каноэ, одну представительницу прыжков на батуте и одного пловца. Большинство из них уже завершили свое выступление в олимпийском турнире.