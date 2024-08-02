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Париж-2024

Сегодня, 11:49

Родионенко: «Из Байлз сделали икону женской гимнастики, но это уже не искоренить»

Зарина Халимхонова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась «СЭ» впечатлениями от победы Симоны Байлз в личном многоборье на Олимпийских играх в Париже.

«Она вне конкуренции. Байлз — это особая статья, и то что ей ставят везде больше, чем нужно, это считается уже нормальным явлением. На брусьях допустила грубую ошибку, но, тем не менее, получила вполне приличную оценку. К сожалению, это так. Из нее сделали икону женской гимнастики, и к этому все почему-то хорошо относятся. Не думаю, что это можно искоренить. Скорее всего, Байлз будет выступать на Олимпиаде-2028 в Америке, и там можно не ждать более справедливого судейства», — сказала Родионенко «СЭ».

Байлз стала третьей гимнасткой, выигравшей два олимпийских золота в многоборье, после Веры Чаславской и Ларисы Латыниной. Также американка — первая, кто сделал это не подряд, а в разное время.

Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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