Сын русского революционера выигрывал Олимпиаду за Францию. Он был масоном и пережил Бухенвальд

Безумная судьба Владимира Аитова, регбиста, врача и узника немецких концлагерей.

Когда-то мы уже рассказывали вам про Уолтера Уайнэнса, первого уроженца России — олимпийского чемпиона. Но что если пойти дальше и задаться вопросом, кто был первым победителем Олимпийских игр среди нашей диаспоры эмигрантов первой волны? Возможным кандидатом в таком случае будет Владимир Аитов. Доктор медицины, видный деятель русского масонства во Франции оказался в Европе из-за политической деятельности отца. И проявил себя в разных качествах — не только как общественный деятель, ученый и дипломат, но и как спортсмен. Владимир был одним из ключевых игроков сборной Франции по регби, победившей на домашней Олимпиаде в 1900 году.

Сын народовольца-эмигранта сохранял связь с Россией

Аитов совершенно уникальный человек, для которого спорт был пусть и важной, но далеко не единственной и ключевой сферой жизни. Владимир — эмигрант во втором поколении и родился в Париже. Во Францию был вынужден бежать из Казани его отец Давид Аитов, картограф и революционер. В перерывах между географическими изысканиями Аитов-старший посещал леворадикальные кружки и был одним из сторонников знаменитого движения «хождение в народ».

Изначально народовольцы ставили перед собой цель понять «глубинную Россию», то есть узнать о быте крестьян и мещан, составлявших большую часть населения страны. Но постепенно этно-социальные экспедиции стали дополняться терактами. И хоть сам Давид в насильственных действиях не участвовал, третье отделение он своими связями со сторонниками «богочеловечества» заинтересовал. И чтобы не реализовать этот интерес на практике, был вынужден переехать в Европу, где уже и родился его сын Владимир. Тем не менее пусть семья Аитовых и жила за рубежом, связь с Родиной они никогда не прерывали, а помимо французского с детства Владимир учил и русский с татарским. Более того, Аитову-младшему даже удалось пожить в Санкт-Петербурге, где он учился на врача.

На турнире по регби в 1900 году было всего три команды

И все же юность Аитова была отдана спорту. С самого детства Владимир грезил о регби, диковинной тогда еще игре, которую привезли на континент британцы. Во Франции она быстро снискала популярность, поэтому и у Аитова не было сложностей, чтобы найти себе клуб для тренировок и развиваться. Владимир Аитофф (именно так переложили на французский манер его татарскую фамилию) уже к 15 годам играл со взрослыми, а ближе к 18 стал приглашаться на тренировки сборной. Вызвали Владимира и на Олимпиаду 1900 года в Париже. Регби тогда как вид спорта был представлен на Играх впервые. До столицы Франции доехали всего три сборные — помимо хозяев это были родоначальники «игры джентльменов» из Великобритании и неожиданно — команда Германии. Очевидным фаворитом считались британцы, однако они уступили в финальной игре французам.

На радость парижан, трехцветные сначала не без труда обыграли немцев, преодолев их сопротивление только в концовке второго тайма, зато затем в финальном матче уверенно выиграли у Великобритании. Интересно, что второе место британцы вынужденно делили с Германией — матч за серебро и бронзу организаторы проводить отказались. Вообще регби для принимающей стороны всегда был проблемным видом спорта. В какой-то момент участников не хватало даже для того, чтобы заполнить полный пьедестал. Так что неудивительно, что после 1924 года больше соревнований по регби в рамках Игр не проводилось. В 2016-м ради олимпийского движения начали развивать более «бюджетный» вариант с регби-7.

Фото wikipedia.org

Врачевал в Петербурге вплоть до Октябрьской революции

Тем не менее победа французов на Олимпиаде-1900 значима и памятна, а местная федерация регби до сих пор считает ее одним из главных достижений в своей истории. На счету Аитова хоть и не было попыток в решающих играх, вклад Владимира в успех также значителен. Французские историки спорта пишут, что он был одним из лучших защитников и часто играл на позиции замыкающего — фулбэка. И именно благодаря ему британцы в финале смогли реализовать всего одну попытку, и то спустя половину матча. Тем не менее спорт тогда еще не был способом зарабатывать на жизнь, поэтому после олимпийской победы Аитову нужно было искать себя на новом поприще. И им стала медицина. Спустя два года он поступает в Парижский университет, где ему предлагают стажировку... в царской России.

Для Аитова-младшего возможность отправиться на Родину отца была давней мечтой, которую он воплотил в жизнь в 1905 году. Владимир работал врачом французской больницы Петербурга. Правда, ему пришлось подтверждать диплом, чтобы иметь право на врачебную практику на территории России. В больнице святой Магдалины быстро оценили молодого лекаря и вскоре назначили заведующим терапевтического отделения. Владимир думал, что уже навсегда останется в Петербурге и если и поедет в Европу, то уже как турист. Еще бы, ведь он прожил суммарно там больше 13 лет. Изменила жизнь Аитова Первая мировая и последовавшие за ней социальные потрясения. В 1916-м Владимира призывают в армию. Однако не на фронт, а с врачебно-дипломатической миссией. Он был врачом во французском госпитале, но, помимо медицинской работы, выполнял и важные неформальные поручения.

Работал в Красном Кресте и был активным членом масонской ложи

Несмотря на левые взгляды отца, было очевидно, что при большевиках Аитову-младшему в Петрограде будут не рады. Да и Аитов-старший под конец жизни отрекся от революционных идеалов. Поэтому без особых колебаний в 1918-м Владимир вместе с французской военной миссией возвращается во Францию. Где помогает людям, бежавшим из горящей России. Аитов стал одним из создателей организационного комитета помощи беженцам при Красном Кресте. Владимир выступал на заседаниях Лиги Наций и был знаком с Фритьофом Нансеном, норвежским ученым и путешественником, создавшим «нансеновский паспорт» для лиц без гражданства. Не забывал он и о врачевании, а также плотно занялся наукой. Причем, в отличие от многих врачей тех лет, регулярно оказывал больным безвозмездную помощь и был идеологом всеобщей государственной системы медицины — прототипа современных страховок.

Казначей Русского сообщества интеллектуального сотрудничества, член Объединения русских врачей за границей. Многолетний член правления Общества русских врачей имени Мечникова. Один из организаторов «Русского госпиталя», где работали известные русские медики — жизнь в Париже для Аитова снова забурлила. В 1923 году вошел в комитет только образованной Лиги борьбы с антисемитизмом, при этом не будучи евреем и имея мусульманские корни. В 1927 году стал сооснователем Кассы взаимопомощи русских рабочих, а через год — объединенного комитета инженерных и технических организаций. Но активнее всего на его жизнь в межвоенное время повлияла масонская ложа. Посвятили в масонство Владимира еще в 1919 году, сразу по возвращении из России. В 1926 году он стал досточтимым мастером русской ложи «Астрея № 500», а еще через год — почетным досточтимым мастером и председателем Временного комитета русского масонства.

Пережил четыре лагеря смерти и вернулся домой

Если вам интересна история русского масонства в XX веке, то вы так или иначе наткнетесь на фигуру Аитова. Она была в ней едва ли не ключевой, поскольку Владимир входил во все существовавшие тогда ложи, а заседания часто и вовсе проходили у него на квартире. Правда, после начала Второй мировой связь с масонами и антисемитским движением не пошла ему на пользу. Владимир не стал бежать из Парижа, в который вошли немцы в 1940-м, и оказался под фашистской оккупацией. Его отправили в лагерь Бухенвальд, где едва не убили. Но каким-то образом он пережил большую чистку и оказался в другом лагере смерти — Лангенштайне, а следом в печально известном Освенциме. В конце войны его нашли в лагере Альдерштадт. Весил Владимир всего 34 килограмма. У него не было зубов и двух пальцев.

И все же главным было то, что он пережил этот кошмар и вернулся в Париж. Там его признали одним из ветеранов движения Сопротивления, а также членом Содружества русских добровольцев-партизан. Владимир как мог помогал в лагерях смерти подпольщикам, а также сблизился с православным сообществом. Настолько, что в 1946 году решил отказаться от мусульманства и принял православную веру. И даже проработал непродолжительное время настоятелем Галлиполийского храма во французской столице. Не забыл Аитов и про свою довоенную активную деятельность, вернулся в политическую жизнь страны и активно занимался благотворительностью. За свои 84 года Владимир прожил такую жизнь, что не каждый успел бы и за несколько жизней. Кавалер ордена Почетного легиона, высшей награды Франции, Аитов скончался в 1963-м и был похоронен на знаменитом парижском кладбище Монпарнас.