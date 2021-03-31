Владимир Сенглеев: «Усиливаем работу по формированию новой антидопинговой культуры»

Олимпийский комитет России. Фото AFP Генеральный директор ОКР принял участие в презентации программы для антидопинговых координаторов федераций в Российском международном олимпийском университете.

Российский международный олимпийский университет (РМОУ) по инициативе ОКР и при активном содействии РУСАДА приступил к реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организационно-правовые аспекты антидопингового обеспечения: роли и обязанности ответственных лиц». Стартовавшая программа ориентирована на представителей общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта. В числе слушателей — антидопинговые координаторы от федераций.

Приоритетное направление

Лекторами выступают специалисты-практики — представители РУСАДА, эксперты по спортивной медицине, спортивному праву, психологии спорта, владеющие тематикой антидопинга. Лекции и практические занятия будут посвящены таким вопросам как современное устройство мировой системы борьбы с допингом, стандарты ВАДА, права и обязанности спортсменов и персонала спортсменов в части антидопингового обеспечения, ответственность за нарушение антидопинговых правил, роли и обязанности общероссийских спортивных федераций в организации допинг-контроля.

В рамках программы будет сформировано восемь потоков по 20 слушателей в каждом. Первая группа пройдет обучение с 29 марта по 2 апреля. В нее вошли сотрудники федераций художественной гимнастики, синхронного плавания, современного пятиборья, бобслея, регби, триатлона и других. В июне в онлайн-режиме начнется обучение сотрудников региональных спортивных федераций.

— Антидопинговое направление является одним из приоритетных в работе Олимпийского комитета России, — говорит генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев. — С 1 января 2021 года вступила в силу обновленная редакция Всемирного антидопингового кодекса, были пересмотрены стандарты ВАДА. Это повлекло за собой изменения в Общероссийских антидопинговых правилах и Антидопинговых правилах Олимпийского комитета России.

Допинг пробы. Фото AFP

От нас требуется усилить организационную работу с ОСФ и РСФ по вопросам формирования в спортивной среде новой антидопинговой культуры. Необходимо обратить внимание, что теперь ответственность за нарушение антидопинговых правил вместе со спортсменом должен разделить антидопинговый координатор — штатный сотрудник, представляющий общероссийскую или региональную спортивную федерацию. Мы готовы взять на себя не только финансирование курсов подготовки и повышения квалификации для этих специалистов, но и выделять ОСФ средства для достойной оплаты их труда.

Стартовавшие антидопинговые курсы являются частью системной образовательной работы, которую Олимпийский комитет России будет поддерживать на регулярной основе. Планируем оперативно давать коллегам из общероссийских и региональных спортивных федераций новую информацию для понимания международных антидопинговых тенденций и правил.

Искусственный иммунитет

— Гибкий, автономный подход к разработке образовательных продуктов позволяет РМОУ мгновенно реагировать на вызовы современности, — говорит ректор РМОУ, академик РАО Лев Белоусов. — Допинг, пожалуй, самый тяжелый вызов, с которым столкнулся российский спорт за последние несколько десятилетий. Мы были первой образовательной организацией, подписавшей соглашение о сотрудничестве с РУСАДА, которое позволило интегрировать задачу борьбы с допингом в наши мастерские программы, а также разработать специальные антидопинговые курсы. По совместной инициативе РМОУ и одного из наших учредителей — ОКР — мы открываем этот интенсивный курс, ориентированный на антидопинговых координаторов из общероссийских спортивных федераций. Чем активнее мы будем накапливать потенциал борьбы с допингом, тем быстрее сформируется «искусственный иммунитет» к этому злу — и это в том числе цель наших программ.

— Для федерации триатлона России (ФТР) антидопинговая политика является одной из ключевых сфер работы, именно поэтому мы сформировали отдельную комиссию, которая будет заниматься данным вопросом, — отметила президент ФТР Ксения Шойгу. — Данная программа — отличная возможность сделать работу комиссии более эффективной, и я благодарна Олимпийскому комитету России и Российскому международному олимпийскому университету за такую важную для российского спорта инициативу.