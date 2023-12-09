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Поветкин — о решении МОК допустить россиян к Олимпиаде: «Я бы поехал только с нашим флагом»

Поветкин отреагировал на решение МОК о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Поветкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Боксер-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал решение МОК о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Ребята много тренировались, чтобы поехать на Олимпиаду. И даже если они поедут (в нейтральном статусе. — Прим. «СЭ») все равно все будут знать, что это российские спортсмены. Но я уже был на Олимпиаде, и поехал бы только с нашим флагом», — сказал Поветкин журналистам после конгресса IBA в Дубае.

9 декабря в Дубае пройдет турнир «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.

Александр Поветкин
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