Путин выразил надежду, что МОК перестанет заниматься фокусами

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) перестанет заниматься фокусами.

«Что касается того, что спорт должен быть маяком, это правда, — приводит РИА «Новости» слова главы государства. — У нас в советское время был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которыми все удивлялись и восхищались».

В 2025 году Кирсти Ковентри сменила Томаса Баха на посту президента МОК.

«Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, МОК перестал заниматься фокусами, перестал использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы», — сказал президент РФ.

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