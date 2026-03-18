Дегтярев заявил, что в 2025 году к турнирам были допущены около 4,5 тысячи россиян

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством заявил, что около 4,5 тысячи российских спортсменов были допущены к международным турнирам в 2025 году.

«Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) по вашему поручению постоянно восстанавливают в правах наших спортсменов, — приводит ТАСС слова Дегтярева. — Почти за два года мы провели десятки переговоров с нашими иностранными партнерами».

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном, в том числе в командных видах спорта.

«16 международных федераций уже это решение имплементировали, постепенно это сделают все. Российский флаг уже регулярно поднимается, российский гимн регулярно звучит на первенствах Европы и мира», — сказал Дегтярев.

Министр отметил, что сегодня более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям.

«Около 4,5 тысячи атлетов за последний год получили допуски. В 2024 году мы выступали на 20 чемпионатах мира и Европы, в прошлом году — на 49, завоевав 136 медалей. План на этот год — посетить более 60 турниров», — добавил Дегтярев.

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