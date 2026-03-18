Олимпиада
Летняя Олимпиада Зимняя Олимпиада Новости
Уведомления
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Дегтярев заявил, что в 2025 году к турнирам были допущены около 4,5 тысячи россиян

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством заявил, что около 4,5 тысячи российских спортсменов были допущены к международным турнирам в 2025 году.

Иван Голубков и&nbsp;Анастасия Багиан.«Восстановление справедливости». Опыт с флагом России на Паралимпиаде в целом оказался успешным

«Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) по вашему поручению постоянно восстанавливают в правах наших спортсменов, — приводит ТАСС слова Дегтярева. — Почти за два года мы провели десятки переговоров с нашими иностранными партнерами».

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном, в том числе в командных видах спорта.

«16 международных федераций уже это решение имплементировали, постепенно это сделают все. Российский флаг уже регулярно поднимается, российский гимн регулярно звучит на первенствах Европы и мира», — сказал Дегтярев.

Министр отметил, что сегодня более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям.

«Около 4,5 тысячи атлетов за последний год получили допуски. В 2024 году мы выступали на 20 чемпионатах мира и Европы, в прошлом году — на 49, завоевав 136 медалей. План на этот год — посетить более 60 турниров», — добавил Дегтярев.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Дегтярев
Читайте также
Кузнецов не прижился и в «Сибири». Что теперь делать звездному форварду?
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Грузинское веселье. Судьи оставили россиян без шансов на победу в Батуми
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Путин выразил надежду, что МОК перестанет заниматься фокусами

Спартакиада народов России пройдет по идентичной Олимпийским играм 2028 года программе
Новости
RSS RSS
Все новости