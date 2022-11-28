Президент МОК Томас Бах заразился коронавирусом

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заразился коронавирусом, сообщает Inside the Games.

Бах должен был присутствовать на открытии форума Глобальной ассоциации международных спортивных федераций в Лозанне.

Теперь он выступит на фоуме толко с онлайн-обращением.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях.

В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.