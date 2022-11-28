Матыцин сыграл в керлинг с журналистами и блогерами

Турнир по керлингу среди представителей СМИ и блогеров с участием министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина состоялся в Москве в понедельник, 28 ноября. Игра прошла под лозунгом «Спорт прост» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Мероприятие открыло серию тренировок по различным видам спорта для представителей средств массовой информации и блогеров.

«Керлинг — это очень интересно независимо от того, профессионал ты или любитель. Научиться можно достаточно быстро, ведь это командная игра, все вовлечены в процесс и помогают друг другу. В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» мы популяризируем различные виды спорта, вовлекая знаковых людей в различных сферах деятельности: журналистика, культура, образование, спорт. Надеюсь, это поможет сделать спорт нормой нашей жизни», — отметил министр.

Напутственные слова перед турниром сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Инструктировали игроков мастера спорта России по керлингу Герман Доронин и Алина Биктимирова.

Затем на лед спортивного комплекса вышли Yan Dilan, он же Артур Диланян — блогер, рэпер, продюсер и актер, участник Высшей лиги КВН в команде «Городъ Пятигорскъ»; Ольга Черника, автор видеоблога о спорте, фитнесе и активном образе жизни; видеоблогер Руслан Шарипова также корреспонденты агентств и изданий, в том числе «Спорт-Экспресса».