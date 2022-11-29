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Сегодня, 10:11

Бал олимпийцев в этом году пройдет в измененном формате

Руслан Минаев
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что Бал олимпийцев пройдет в измененном формате.

«В этом году мы планируем провести такого рода мероприятие, — цитирует Позднякова ТАСС. — Понятно, что в связи с событиями в стране привычный бал несколько изменит формат, будет носить более соответствующую моменту направленность. Думаем над форматом форума.

Тем не менее у нас есть стойкое желание поздравить наших спортсменов с успешным выступлением на Играх в Токио, в Пекине. Дату и площадку, где пройдет мероприятие, объявим чуть позже».

Бал олимпийцев запланирован на декабрь этого года. В прошлом году он был отменен из-за пандемии.

Источник: https://tass.ru/sport/16448413
Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
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