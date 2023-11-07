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Олимпиада

Сегодня, 20:51

Франция отправила заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Франции сообщила об отправке заявки на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году.

«Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата», — сказал президент НОК Франции Давид Лаппартьен.

Другими претендентами на проведение Олимпийских игр в 2030 году являются США, Швеция и Швейцария.

В 2024 году во Франции пройдет летняя Олимпиада. Она состоится с 26 июля по 11 августа.

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