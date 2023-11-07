Франция отправила заявку на проведение зимней Олимпиады-2030
Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Франции сообщила об отправке заявки на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году.
«Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата», — сказал президент НОК Франции Давид Лаппартьен.
Другими претендентами на проведение Олимпийских игр в 2030 году являются США, Швеция и Швейцария.
В 2024 году во Франции пройдет летняя Олимпиада. Она состоится с 26 июля по 11 августа.
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