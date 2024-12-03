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Сегодня, 22:02

Фетисов о выступлении россиян под нейтральным флагом: «Это наша ошибка. Виновны мы — чиновники»

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Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о выступлении россиян под нейтральным флагом на международных турнирах.

«Считаю, что это наша ошибка, что мы позволили таким образом с нами обращаться. Отняли у нас флаг и гимн. Да, это мы, спортивные чиновники, больше всего в этом виновны. На тот момент я все время говорил, что да, ребят, есть возможность — езжайте. Вы все равно вернетесь, вы будете нашими победителями, нашими чемпионами, войдете в когорту тех великих олимпийских чемпионов», — сказал Фетисов в интервью Роману Костомарову на Rutube-канале.

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3 декабря директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация продолжит вести политику допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: Rutube-канал
Вячеслав Фетисов
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