Россия готова обсуждать возвращение в мировой спорт. Когда оно может произойти?

Какие условия могут подтолкнуть международные федерации к окончательной отмене санкций.

В последние пару недель российское спортивное руководство несколько раз заявляло о готовности к диалогу с международными структурами о полноценном возвращении наших атлетов на мировую арену. Если раньше много говорилось о незаконности санкций, недопустимости выступления в нейтральном статусе, неполноценности соревнований без нашей страны и ангажированности прозападных функционеров, то теперь мы явно готовы отказаться от конфронтации. Отдельные всемирные федерации тоже делают небольшие шаги навстречу. Но сколько продлится этот процесс и что мешает глобальному спортивному сообществу прямо сейчас отказаться от политических резонов и выйти из кампании по отмене России?

Нужно заканчивать с обвинениями

Главным апологетом «новой политики» в отношении МОК и других структур большого спорта, по всей видимости, является министр Михаил Дегтярев. Во всяком случае, он больше других говорит о необходимости прекратить публичную перепалку с Лозанной, которая продолжалась с осени 2023 года. «Диалог с МОК ведется непублично по разным каналам. Встречаюсь с международными чиновниками, — рассказывал министр на Всероссийском форуме новых медиа. — Сближение позиций началось. Считаю, что нужно заканчивать с обвинениями, чтобы начать юридические движения по воссоединению, к смягчению позиций МОК по отношению к нам».

Не совсем понятно, что такое «юридические движения по воссоединению» и как именно объединение отечественных федераций влияет на улучшение условий допуска российских нейтралов. Тем не менее налицо тот факт, что спортивные власти нашей страны больше не побуждают атлетов не подписывать декларации о политическом нейтралитете и отказываться стартовать без флага. После Олимпиады в Париже нейтральный статус получили десятки российских спортсменов, в том числе в тех видах, где раньше действовал жесткий бойкот. Формально мы, конечно, недовольны ограничениями, но уже не считаем их поводом для самоизоляции и готовы на продвижение вперед малыми шагами: сначала — возвращение, а превращение его в полноценный формат (с флагом и гимном) — когда-нибудь.

И в этой связи самое время задуматься — почему даже самые дружественные федерации (за исключением управляющих структур бокса и бодибилдинга) не спешат возвращать на соревнования российский флаг. Да, есть рекомендации МОК относительно нейтрального статуса, и есть русофобская политическая позиция функционеров, большинство из которых живут в западных странах, даже если формально представляют Африку или Южную Америку. Однако, как показывает практика, при желании всеми этими нюансами можно пренебречь. А главный повод для сохранения санкций против России в большом спорте совершенно иной.

Фото Global Look Press

Осторожны и трусливы

Все глобальные спортивные структуры юридически являются общественными организациями либо фондами, которые живут по законам тех стран, в которых находятся их штаб-квартиры. В основном это Швейцария. И, сколько бы федерация ни кичилась своим наднациональным статусом, в реальности она очень уязвима — в первую очередь перед местными финансовыми и фискальными организациями. Заблокировать работу любого спортивного союза — от МОК до самой мелкой ассоциации — очень легко. Для этого достаточно, например, обвинить его в несоблюдении санкций, поддержанных правительствами ЕС или Швейцарии.

Альпийская страна, которая когда-то славилась своей нейтральностью (этот статус действует с 1815 года), последние пару десятилетий во всем соглашается с политикой Евросоюза. В частности, она присоединилась практически ко всем пакетам санкций ЕС против России. А это предполагает, что ограничения должны соблюдать все спортивные федерации, зарегистрированные в Лозанне и других швейцарских кантонах. Конечно, в гуманитарной сфере санкции выглядят не слишком конкретными, но масса западных организаций присоединилась к ним «на всякий случай» — чтобы исключить любой риск. К чрезмерно осторожным, например, относятся теннисный турнир US Open и автогоночная серия «Формула-1», бессмысленно закрывшие для российских IP -адресов свои сайты.

И где-то их можно понять, ведь попадание под вторичные санкции грозит блокировкой счетов, что сделает невозможным организацию любых соревнований. И даже если простит швейцарский регулятор, федерация рискует вызвать гнев Минфина США, который ревностно следит за соблюдением американских ограничений. Послабления в допуске россиян на международные старты — это внутреннее дело организации. А вот полный отказ от санкций в отношении России — прямое неповиновение правительствам западных страны, которые фактически контролируют мировую финансовую систему. И такой шаг содержит огромный риск для любой глобальной организации, а всемирные спортивные союзы крайне осторожны, а местами даже трусливы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Долгая и нервная песня

Как показывает опыт других стран, ранее попадавших под гуманитарные санкции, эту сферу обычно разблокируют в последнюю очередь. Поэтому даже если геополитическая ситуация начнет меняться, до спорта эти волны докатятся в последнюю очередь. Для возвращения нашим атлетам флага точно потребуется аннулировать финансовые ограничения, введенные в последние два с половиной года против России правительствами США, ЕС, Великобритании и Швейцарии. И даже после этого международные федерации в неспешном стиле могут переваривать случившееся еще несколько месяцев, пытаясь извлечь выгоду из нашего возвращения (например, заставив оплачивать работу комиссий по допуску).

Даже отмена санкций на уровне международных федераций — это еще не все. Сейчас правительства стран западного блока спокойно нарушают все договоренности прошлых лет, отказывая российским спортсменам в визах и запрещая использование нашего флага на своей территории, даже если он разрешен федерацией-организатором. То есть для полноценного возвращения нужны не только решения на спортивном уровне, но и отмена санкций в конкретных странах. На Западе, как мы знаем, проходит львиная доля всех стартов в олимпийских видах спорта, особенно зимних. И, если нас не будут на них пускать, толку от формальной отмены спортивной изоляции окажется не много.