МОК обнародовал детали процедуры голосования на выборах президента организации

Стали известны подробности процедуры голосования на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Голосование состоится в рамках 144-й сессии МОК в Греции с 18 по 21 марта 2025 года. Голосование будет проводиться в закрытом режиме, туры голосования будут продолжаться до тех пор, пока кандидат не наберет абсолютное большинство голосов. Кандидат, набравший наименьшее количество голосов в каждом туре, будет исключен и не примет участия в следующем туре. Срок полномочий нового президента МОК начнется 24 июня 2025 года, до этого времени действующий глава Томас Бах будет исполнять обязанности президента», — сообщила пресс-служба МОК.

Ранее МОК на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лаппартьен (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония). Нынешний президент МОК Томас Бах не будет баллотироваться на новый срок.