Алексей Яшин считает, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2026

Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады Алексей Яшин прокомментировал «СЭ» заявление нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина о том, что Олимпийские игры 2022 года, скорее всего, станут для него последними.

«Думаю, на Олимпиаде мы сможем побороться с канадцами за золото. Команда у нас сильная, будем ребят поддерживать, надеюсь, у них все получится. Я считаю, Овечкин великий игрок, и в 40 лет на очередной Олимпиаде играть возможно. И Гретцки играл в 40 лет на Олимпиаде. По-моему, многие другие играли, все зависит от него, в какой он форме, будем ждать побед. Не думаю, что ему стоит закончить карьеру в сборной после Олимпиады, несмотря на борьбу за рекорд Гретцки. Надеюсь, он будет дальше выступать за сборную, а мы будем радоваться его хоккею», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Зимняя Олимпиада-2026 намечена на период с 6-го по 22 февраля.