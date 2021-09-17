Каменский уверен, что Овечкин сможет продолжить карьеру в сборной после Олимпиады в Пекине

Российский хоккеист, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» заявление нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что Олимпийские игры 2022 года, скорее всего, станут для него последними.

«Во-первых, конечно, мы будем бороться за золото в Пекине. У нас одна задача — отстоять свои медали. А чем мы сможем помочь Овечкину? Здесь он сам себе поможет. Естественно, у него желание огромное. У него, кстати, сегодня день рождения, с чем его можно поздравить. Считаю, что Александр выиграл все, остались только Олимпиады. Я думаю, мы всей душой и Россией будем за него болеть. Играть в 40 лет, конечно, будет возможно. Сможет ли он продолжить карьеру в сборной после Олимпиады? Все возможно, особенно для Александра. Нужно стремиться как можно дольше жить в спорте, в хоккее» — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.