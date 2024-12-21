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Сегодня, 16:15

В Казани переносят и закрывают от зрителей спортивные мероприятия. Все из-за атаки беспилотников

В Казани после атаки дронов отменили спортивные мероприятия
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Волейболистки «Динамо-Ак Барс»
Матч с участием волейболисток «Динамо-Ак Барс» отменили в Казани из-за атаки беспилотников.
Фото ВК «Динамо-Ак Барс», Global Look Press
А хоккеисты не смогли вовремя вылететь из столицы Татарстана.

В Казани переносят и закрывают от зрителей различные соревнования. По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в целях безопасности в субботу и воскресенье в городе отменены все массовые мероприятия. Причина — атака беспилотников ВСУ.

Один волейбольный матч пройдет без зрителей

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о переносе встречи 16-го тура женского чемпионата России между «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградкой». Игра должна была пройти в воскресенье, 22 декабря, в Казани. Новую дату и время проведения сообщат позже.

При этом матч мужской Суперлиги между местным «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом» состоится сегодня, но пройдет без зрителей.

«Уважаемые болельщики! В связи с отменой массовых мероприятий в Республике Татарстан 21-22 декабря сегодняшний матч против кемеровского «Кузбасса» пройдет без зрителей. На ранее купленные билеты вы сможете оформить возврат денежных средств на сайте или по телефону», — указано в соцсетях казанского «Зенита».

Кроме того, отменен этап чемпионата России по волейболу на снегу, который стартовал 20 декабря.

Хоккеисты «Нефтехимика»
Фото ХК «Нефтехимик»

Хоккеисты застряли

Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» не смогло вовремя вылететь из Казани в Ташкент на вынесенный матч против «Спартака», запланированный на 22 декабря. Самолет должен был отправиться из столицы Татарстана в 10.00.

Похожая ситуация у «Нефтехимика», только они должны были сесть в самолет в 11.00. На завтра у нижнекамцев стоит по расписанию матч с ЦСКА в Москве.

Матче между &laquo;СКА-Хабаровском&raquo; и &laquo;Чайкой&raquo; пройдет на&nbsp;стадионе &laquo;Леон Арена&raquo; при пустых трибунах. Атака беспилотников на Подмосковье сказалась на первой лиге: «СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграют без зрителей

В Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Мэр города Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. Всем оказывается необходимая помощь.

На этом фоне международный аэропорт «Казань» временно не принимал и не отправлял авиарейсы.

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