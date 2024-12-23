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Шумахер впервые станет дедушкой! Его дочь Джина объявила о беременности

Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой
Егор Сергеев
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Гонщик Михаэль Шумахер и его дочь Джина.
Гонщик Михаэль Шумахер и его дочь Джина.
Фото Global Look Press, Getty Images
Пол ребенка тоже известен.

Легенда «Формулы-1», семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой. Его 27-летняя дочь Джина объявила о беременности в своих социальных сетях. Девушка выложила фотографию с гендер-пати и подписала ее: «С нетерпением ждем появления нашей маленькой девочки».

Судя по фотографии, внучка Шумахера появится на свет в апреле 2025-го.

Джина вышла замуж только осенью

До сих пор у Шумахера и его жены Коринны не было внуков, что неудивительно — до недавнего времени им было просто неоткуда взяться. Младший ребенок семьи, 25-летний Мик, еще не играл свадьбу (по слухам, близится свадьба с «Мисс Дания»-2019 Лайлой Хасанович). Старший ребенок — Джина — вышла замуж только в октябре 2024-го.

 
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Торжественное мероприятие дочери Шумахера тогда наделало много шума. Празднование прошло на семейной вилле на Майорке, там ожидалось первое за много лет появление Михаэля на публике. Этого не произошло (во всяком случае, нет доказательств), однако главное случилось — Джина вышла замуж.

Причем избранник у нее далеко не звездный. Йен Бетке (так зовут мужа) не имеет никакого отношения к автогонкам, пара познакомилась в 2017 году благодаря конному спорту, которым оба увлечены. Напомним, Джина-Мария (полное имя девушки) — профессиональная всадница, и в 2017 году она стала чемпионкой мира по рейнингу.

Ее любовь к лошадям заметна даже в сообщении про беременность — на фотографии изображен коричневый пони, а рядом с ним стоит доска с надписью: «Мой новый всадник появится в апреле 2025-го».

Гонщик Михаэль Шумахер
Фото Getty Images

Что с Шумахером?

С ним ничего не меняется уже много лет. Октябрьские сообщения о возможном появлении на публике так и остались уткой — Михаэля никто не увидел ни тогда, ни после. Семья тщательно оберегает конфиденциальность чемпиона — жена Коринна яростно охраняет бывшего гонщика от внимания публики все последние годы.

Напомним, в декабре 2013 года с Шумахером случилась трагедия: он неудачно упал во время катания на лыжах во французских Альпах и ударился головой. С тех пор о его состоянии нет никаких внятных новостей — они появляются дозированно и очень редко. Известно, что Шумахер не способен самостоятельно передвигаться и общаться с окружающими.

 
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В октябре известный финский нейрохирург Юсси Пости и вовсе сделал неутешительный прогноз — Шумахер никогда не вернется к прежней жизни. «Если учитывать всю имеющуюся информацию, то можно понять, он находится все в том же тяжелом состоянии, что и раньше. Почти все прикованные к постели пациенты в итоге становятся неподвижными и очень хрупкими ко всему. Поднять на ноги человека после 11 лет такого состояния просто невозможно. Поэтому лично я не верю, что Шумахеру стало лучше. Все пациенты имеют в среднем два года на восстановление, после чего состояние уже не может меняться», — говорил Пости в интервью Iltalehti.

Михаэль Шумахер
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