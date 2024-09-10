Атака беспилотников на Подмосковье сказалась на первой лиге: «СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграют без зрителей

Клубы не пострадали.

Матч 9-го тура первой лиги между «СКА-Хабаровск» и «Чайкой» пройдет при пустых трибунах из-за атаки украинских беспилотников на Раменское. Игра должна пройти на местном стадионе «Леон Арена» (ранее «Сатурн») — она состоится по расписанию, но болельщиков не допустят на трибуны.

В ночь на 10 сентября украинскими БПЛА были атакованы девять российских регионов — Белгородская, Курская, Брянская, Тульская, Калужская, Воронежская, Липецкая и Орловская области, а также Подмосковье.

Министерство обороны сообщило, что всего за ночь было уничтожено 144 БПЛА, половина из которых — в небе над Брянской областью. Над Подмосковьем уничтожили 20 беспилотников, в том числе в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Один из дронов врезался в жилой дом в Раменском — погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали.

Из-за возможной угрозы силовые структуры Раменского порекомендовали провести матч «СКА-Хабаровск» — «Чайка» без зрителей.

«По рекомендации силовых структур Раменского в целях безопасности болельщиков было принято решение провести без зрителей матч 9-го тура», — сказано в официальном Telegram-канале «СКА-Хабаровск».

Клуб также добавил, что никто из команды или персонала в ходе атаки украинских беспилотников не пострадал. Такое же заявление сделали в «Чайке»: «Минувшей ночью населенные пункты Московской области, в том числе Раменское, подверглись атаке беспилотников. Никто из игроков, тренеров и персонала ФК «Чайка» не пострадал», — сказано в соцсетях клуба из Песчанокопского.

«СКА-Хабаровск» не предлагал перенести игру или принять другие меры — об этом в пресс-службе клуба заявили в комментарии для «СЭ»: «В целом все было хорошо. Некоторые взрывы изначально приняли за гром. Не спал тот, кто проснулся ночью. Но это был персонал клуба, игроки смогли отдохнуть перед игрой.



Мы посмотрели по картам, все происходило в шести-семи километрах от местонахождения команды. Никто не пострадал, все нормально. С нашей стороны не было инициативы перенести встречу на другой день. Мы ждали позицию лиги и правоохранительных органов», — заявили хабаровчане.

После восьми туров «СКА-Хабаровск» набрал 5 очков и занимает 17-е место в таблице первой лиги, у «Чайки» — 13 очков и 7-я строчка.