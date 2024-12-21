«Нефтехимик» не смог вылететь из Казани в Москву

Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» не смог вылететь в запланированное время в Москву, где завтра сыграет против ЦСКА.

Нижнекамцы должны были вылететь из аэропорта Бегишево в 11:00. Из-за атаки беспилотников на Казань аэропорты Татарстана временно не отправляют и не принимают рейсы.

Ранее стало известно, что из Казани не может вылететь минское «Динамо», которое 20 декабря встречалось с «Ак Барсом» (3:1).