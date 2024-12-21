Минское «Динамо» не может вылететь из Казани
Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» не смогло вылететь из Казани в Ташкент на вынесенный матч против «Спартака».
Вылет был запланирован на 10:00, но аэропорт Казани временно закрыт на вылет.
Минское «Динамо» 22 декабря сыграет вынесенный матч против «Спартака» в Ташкенте.
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|21.12
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Сибирь – Амур
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|21.12
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|
Трактор – Барыс
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|16:00
|
Лада – Авангард
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