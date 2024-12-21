Минское «Динамо» не может вылететь из Казани

Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» не смогло вылететь из Казани в Ташкент на вынесенный матч против «Спартака».

Вылет был запланирован на 10:00, но аэропорт Казани временно закрыт на вылет.

Минское «Динамо» 22 декабря сыграет вынесенный матч против «Спартака» в Ташкенте.