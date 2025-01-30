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«Нет слов, как больно». Как мир отреагировал на авиакатастрофу в Вашингтоне, в которой погибли фигуристы

В авиакатастрофе в США погибли российские фигуристы: реакция и соболезнования
Егор Сергеев
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Самолет, потерпевший крушение недалеко от Вашингтона. 30 января 2025 года
В США разбился самолет с фигуристами на борту.
Фото Getty Images
В самолете были россияне.

В ночь на 30 января в Вашингтоне произошла трагедия: при заходе на посадку самолет «Американских авиалиний» столкнулся с военным вертолетом, после чего оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. Известно, что на борту лайнера находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На данный момент сведений о выживших в авиакатастрофе не поступало.

Согласно заявлению Федерации фигурного катания США, в самолете находилось несколько фигуристов. Как сообщает Channel2 NOW, на борту были Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.

Авиакатастрофа в&nbsp;США: самолет и&nbsp;вертолет разбились после столкновения в&nbsp;небе над Вашингтоном в&nbsp;ночь на&nbsp;30&nbsp;января 2025. В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

По информации ТАСС, вместе с действующими спортсменами также летели их тренеры — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

В Кремле заявили, что наши соотечественники на борту действительно находились, однако не уточнили имена: «Мы, к сожалению, видим — эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Фото Getty Images

Соболезнуют во всем мире

Одним из первых на произошедшее ожидаемо отреагировал президент США Дональд Трамп: «Меня полностью проинформировали об ужасающей случайности, имевшей место в аэропорту имени Рейгана. Да хранит Господь их души», — написал президент в социальных сетях.

В Кремле также сразу же дали комментарий: «Мы сожалеем и соболезнуем близким, которые потеряли своих родных, и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», — заявил Песков.

Международный союз конькобежцев сделал следующее заявление: «ISU и мировое сообщество конькобежцев глубоко потрясены трагической аварией. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Остаемся в тесном контакте с Ассоциацией фигурного катания США и предлагаем свою полную поддержку».

В России в шоке от новостей

С утра в СМИ появилась информация, что на борту самолета якобы также были дети российских фигуристов, которые сейчас выступают за США. Поэтому первым делом представители спортивного мира начали обзванивать родных и близких. В частности, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Ужасные новости... Смотрю телевизор, чтобы узнать новую информацию. Я звоню своим знакомым, ученикам. Алиса Ефимова дома, Аннабель Морозова дома», — сказала специалист в интервью «СЭ».

Вадим Наумов и&nbsp;Евгения Шишкова. Наумовы и другие фигуристы — жертвы авиакатастрофы в США. Что известно о погибших

Шокирована произошедшим была и тренер Татьяна Мишина. Она призналась, что даже не может сейчас заниматься с фигуристами.

«Пока мы не знаем точного списка фамилий, ведь уже написали: Ефимовой, Митрофанова и Аннабель Морозов не было на борту, а ведь все эти люди очень близки нам. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось, ведь уже была фейковая информация о многих фигуристах. Но, конечно же, мои искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких сегодня.

Пока есть только официальная информация о Шишковой с Наумовым, конечно, ужасно, даже слов нет. Я сама нахожусь в шоковом состоянии и пока не могу даже тренировку проводить. Будем надеяться, дальше начнут опровергать все больше информации о нахождении кого-либо в этом самолете, чтобы список фамилий сократился по максимуму», — сказала Мишина «СЭ».

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская, в свою очередь, добавила некоторые подробности случившегося. «Совершенно не тот случай, когда хочется оказаться первым, кто дал информацию... Из тех немногих подробностей, что известны, — несколько фигуристов с тренерами задержались в Уичито на кратковременный camp — тренировочный лагерь. Поэтому и возвращались домой спустя несколько дней после того, как чемпионат США был завершен... Нет слов, как больно», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ирина Роднина
Ирина Роднина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина тоже отреагировала на трагедию. «Страшная новость... Ужасно обидно. Если это соответствует действительности, потому что пока подтвержденных данных нет, конечно, очень обидно за ребят, за наших и особенно за детей, которые принимали участие в соревнованиях. Любая потеря жизни — трагедия», — сказала Роднина «СЭ».

А олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова призналась, что не может поверить в случившееся. «Как-то до сих пор не получается поверить в то, что это и впрямь произошло. Конечно, я соболезную всем тем, чьи близкие были на борту и погибли. Очень трагическая новость. Хоть я и не была близко с ними знакома, но это все равно очень тяжело осознавать», — отметила Бестемьянова «СЭ».

Евгения Шишкова и&nbsp;Вадим Наумов попали в&nbsp;авиакатастрофа недалеко от&nbsp;Вашингтона. Российские чемпионы мира были на борту разбившегося в США самолета. Трагедия для мирового фигурного катания

Также принес соболезнования член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Это однозначно трагедия. Нет ничего важнее человеческой жизни. Сейчас необходимо дождаться официальной информации о том, кто именно был на борту, что там конкретно случилось. Нельзя спекулировать на этом, не получив достоверных данных. Это невосполнимая потеря для родителей, ведь там пострадали и дети. И это не зависит от страны и национальности — это трагедия. Выражаю соболезнования пострадавшим», — заявил депутат в интервью ТАСС.

А главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в своем Telegram-канале. «Страшная трагедия в Вашингтоне. Авиакатастрофа, десятки погибших. Сообщают, что в самолете находились фигуристы, наши коллеги по льду, в том числе могли быть и россияне — тренеры и молодые спортсмены, выступавшие за нашу страну на международных турнирах, выигрывавшие медали на соревнованиях высочайшего уровня. Сил и терпения всем, кого коснулась эта ужасная трагедия. Соболезнования семьям, близким и друзьям погибших. Такое не должно случаться. Скорбим», — заявил Ротенберг.

Фигурное катание
Аннабель Морозов
Ирина Роднина
Наталья Бестемьянова
Роман Ротенберг
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