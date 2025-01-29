Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 10:00

«С Тутберидзе выпил бы пива». Интервью ведущего шоу «Большие девочки» — о работе с тренером, регби и методах Джигарханяна

Кирилл Кошарин рассказал о работе с Тутберидзе на шоу «Большие девочки»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наставник проекта Кирилл Кошарин и тренер Этери Тутберидзе.
Кирилл Кошарин и Этери Тутберидзе.
Фото Пресс-служба «Пятницы»
Наставник проекта Кирилл Кошарин делится душевными историями.

В январе стартовал второй сезон шоу «Большие девочки», в котором девушки весом от 100 килограммов борются за тело мечты и новую жизнь. Наставники проекта — заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, психолог Анетта Орлова, диетолог Доктор Регина и Кирилл Кошарин — мастер спорта по регби, чемпион России и Европы по регбилиг, экс-тренер женской команды ЦСКА.

«СЭ» поговорил с Кириллом о работе с выдающимся тренером, службе в армии «на спор» и о том, как ему пришлось стать «сыном» Армена Джигарханяна.

У Джигарханяна эффектные уши, Миронова — ходячий секс

— Кирилл, ты регбист, наставник шоу «Большие девочки», у тебя 10 сотрясений мозга, ты ездишь по СИЗО — одним словом, есть что спросить. Гуглю дальше — «играл в театре у Марка Захарова». А это-то как получилось?

— Хоть я и регбист, но учился в Москве в 123-й школе, а это школа сценического искусства. Поэтому много кого повидал. Я играл в «Ленкоме» в конце 90-х старшего сына в пьесе по фильму с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, у нас она называлась «Город миллионеров». Марк Анатольевич Захаров был художественным руководителем «Ленкома», Роман Савельевич Самгин — режиссером спектакля. Со мной играли Армен Борисович Джигарханян, Ирина Михайловна Чурикова, Маша Миронова, Сергей Степанченко...

— Команда мечты.

— Что не имя — легенда. Кстати, интересный инсайд-факт: Армен Борисович ходил в обуви на размер меньше — специально, чтобы лучше чувствовать сцену и всегда быть в фокусе. Помню, как первую зарплату получил — 7 тысяч рублей, у нас весь двор гулял.

— А как тебе платили?

— «Кирилл, зайди забери конвертик». Но договор с родителями был, конечно. Зарплату дали 50-рублевыми купюрами. Как же у меня колотилось сердце, когда я пачку нес!

Этери Тутберидзе. Тутберидзе поможет стокилограммовым девушкам. Новая миссия тренера

— Себе все оставил?

— Не совсем. Время было непростое — помните взрывы в Москве в 1999-м? Наши родители еще тогда дома охраняли. У меня отец сидел перед подъездом, и вот подхожу к нему и даю пять тысяч — вот, мол, зарплата, мне ничего не надо! А на самом деле себе, конечно, две тысячи припрятал уже. (Смеется.) Следующие два дня весь двор гулял. Когда деньги кончились, они такие: «Кирюх, классно было, давай еще зарабатывай».

Но я в тот период времени мнил себя футболистом, ходил играть. И как-то раз домой звонят, отвечает мама: «Здравствуйте, а не подскажете, почему Кирилл не был на примерке?» А она и знать не знала про примерку.

Короче, я халатно к этому относился. Как-то позвали озвучивать фильм, а я отказался. Потом родители узнали, что одноклассник, который согласился, заработал три тысячи долларов. А у моего отца тогда зарплата была 250 долларов за месяц. И вот за ужином мать отцу говорит: «Володь, смотри, а у нас тут миллионер сидит. Говорит, что 100 долларов мало за серию». Я ответил: так футболистом же стану!

После этой истории мама стала относиться к моей актерской карьере по-другому. Поэтому на примерку я все-таки поехал — с Арменом Борисовичем на пару. Почему-то мне особенно его эффектные уши запомнились. Странно звучит, наверное, но я, когда играл, только на них и смотрел. А Маша Миронова — ходячий секс. Да там про каждого человека можно бесконечно рассказывать.

— Почему актером не стал?

— Я просто за одно лето превратился из 150-сантиметрового ребенка в палку под 190. Мне сказали: «Классно, но ты, сынок, на Армена Борисовича сверху смотреть будешь». В ГИТИС звали, но, видимо, суждено было другим заниматься. Хотя, когда спустя 20 лет снимали сериал «Регби», я посмотрел на это с другой стороны и выступил как консультант.

Помню забавную историю со съемок. Мне звонят, орут в трубку: «Что происходит, почему актеров избили?» Спрашиваю у своих: кого вы там побили? А мне отвечают: «Да мы в регби играли. Ты же сказал двусторонку провести». Ну я и звоню: «Девушка, извиняюсь, конечно, но вы знаете, что такое регби вообще?» Хотя сама картина получилась неплохая.

Фото Личный архив

Поход в армию проиграл папе в карты

— После школы между ГИТИСом и армией ты выбрал второй вариант. Почему?

— А я проиграл папе в карты.

— Что?

— Мой 11-й класс, 2003 год. Отец спрашивает: «Какие планы, сынок?» А у меня все было хорошо, уже играл в команде мастеров в ДЮСШ «Локомотив», в регбилиг. Получал 25 тысяч рублей. Еще и чемпионами стали.

А отец военный офицер, полковник запаса. Я ему говорю: в институт иду, тренируюсь. А он: «Я тут «Мерседес» недавно привез из Германии, давай сыграем с тобой».

— Во что играли?

— В 21.

— На поход в армию, реально?

— Да. Ну а он поставил «Мерс», соответственно. Сказал, если я выигрываю, то мы с ним сразу едем к нотариусу, он пишет расписку о том, что отдает мне машину. Замануха для меня, 17-летнего. Я повелся и думал, что это шутка.

А в апреле папа меня будит и говорит: «В школу сегодня не идешь, поехали». Подъехали к военкомату, отдал мне уже готовую папку документов, врачи уже ждали. Так я попал в Московский военный институт радиоэлектроники Космических войск и прослужил там пять лет.

Попал в сборную института по футболу, прибился. И в конце первого курса, пока ребята копали овраги, я в футбол в Одинцово играл.

— Жили вы в казармах?

— До третьего курса. Потом, если отличник, тебе положен свободный выход. Это уезжаешь в 19.00 из расположения и приезжаешь в 7.30. А учитывая, что институт находился в Кубинке, — час на электричке. Сначала наслаждался свободой. К пятому курсу перешел в состояние «лучше в казарме высплюсь». Клубы и бары так и остались фантазиями.

А в регби я заиграл благодаря тому, что рядом, в Краснознаменске, находилась воинская часть и седьмой спортивный клуб армии. За пять лет мы смогли собрать костяк и с «Космосом» стали бронзовыми призерами чемпионата России по регби 2008 года. Самая дорогая моя медаль.

Игроки регби-клуба ЦСКА заносят очередную попытку в&nbsp;зачетку&nbsp;РК &laquo;Спартак&raquo;. Подарок на 10-летний юбилей: регби-клуб ЦСКА обыграл «Спартак»

— И как ты соскочил с армейской темы? В карты выиграл?

— Нет, не пришлось. (Смеется.) Обычный разговор. Сказал отцу, что это не мое, и написал рапорт об увольнении.

— Где нашел себя?

— Вернулся в регбилиг. Помню, что зарплата в «Локомотиве» в 2010 году была 24 600 рублей.

— Не сильно ты продвинулся за семь лет.

— Но у нас были хорошие премиальные! Да и дорос потом до 48 тысяч. (Смеется.) Переходил в «семерку» (регби-7. — Прим. «СЭ») В первый же год стали бронзовыми призерами чемпионата России. Потом позвали в «ВВА-Подмосковье». И там произошла показательная история. У меня случились семейные обстоятельства, на новогодних надо было съездить на пару дней во Владимир. А мне руководство говорит: «Надо выбирать — либо семья, либо спорт». Конечно, выбрал себя и семью. Потом мне помогли в другом клубе, «Фили», но долго я с теми зарплатами в профессиональном регби не удержался.

— Куда уходят после регби?

— В продажи итальянского вина, например. Стал представителем компании, потом супервайзером. Параллельно играл за любительскую команду и стал главным тренером женской команды ЦСКА. Что, кстати, позже сработало в «Больших девочках». Пробовал разные работы — офисная мне совсем не зашла. 84 тысячи рублей, сидишь перед компьютером, а у тебя двойня растет. Год продержался, чуть не выбросил коллегу с четвертого этажа. Короче, вернулся в спорт. И когда регби стали показывать на телевидении, перешел в роль комментатора, ведущего.

Фото Пресс-служба «Пятницы»

У нас многие ходят в зал фоточку выложить. Это не культура

— Как ты попал в соведущие к Тутберидзе?

— Мне предложили съездить на кастинг «Пятницы!» (шоу «Большие девочки» выходит на этом телеканале по четвергам в 19.00. — Прим. «СЭ»). У меня ведь есть и педагогическое образование. Приезжаю на пробы — а мне говорят: «У нас для тебя сюрприз». Выходит крупная девочка, и мне предлагают ее тренировать. Я попросил для начала пообщаться, сделал с ней несколько упражнений и уехал. А спустя какое-то время звонят: «Здравствуйте, мы вас утвердили главным тренером проекта «Большие девочки». Вот так я попал на проект. И с Этери Георгиевной прекрасной мы здорово в тандеме поработали.

— Внутренней конкуренции тренеров у вас не было?

— Нет, Этери Георгиевна — человек, который для нашей страны такое число олимпийских чемпионов воспитал! Она нам показывала, кто здесь мама... Думаю, в первом сезоне все получилось классно: она проверила все свои наработки, мы тоже опыт получили. Во втором сезоне все пошло еще проще.

— Но Тутберидзе и ты не жили же вместе с девочками?

— Девчонки живут в отдельном доме, у каждого из нас, наставников, есть определенные дни, в которые мы к ним приезжаем. И мы контролируем тренировочный процесс. Есть также врач и психолог, которые руководят всем процессом.

— Как вам вообще Тутберидзе? В фигурном катании про нее полно баек.

— Этери Георгиевна — очень крутой человек. Я ей и сам говорил о впечатлениях: «На вас посмотришь — вы Снежная королева. Но на деле это не так». Я с ней отработал почти год съемок и могу уверить, что она невероятно добрый и отзывчивый человек. Да, иногда может и спустить с небес на землю. Но пива я бы с ней попил однозначно!

— Главный урок от нее?

— Важность дисциплины и самоконтроля. Без какой-либо цели вы ничего в жизни не добьетесь. Девочки ее побаивались, да и я тоже, но она всегда настроена на результат.

— Как ощущения в принципе от шоу? Надеюсь, у вас там не «Голодные игры»?

— О нет, концепция совсем другая. Хотя первый сезон для меня был не всегда понятный и предсказуемый. На первой тренировке ощущал себя в Амазонке посреди крокодилов. (Смеется.) Простите — мы просто на валиках раскачивались, а все рычат, тяжело дышат. Но итоговые результаты у первого сезона неплохие: 45 килограммов финалистка скинула. В этом сезоне результаты еще более впечатляющие и драйва больше.

После первого сезона и правда было очень много хейта типа: «Что вы мучаете людей?» Но концепция шоу в противоположном: люди просят о помощи, и мы помогаем.

— Ну помогать можно по-разному. К батарее пристегнуть — тоже вес скинешь.

— О том и речь. В проекте все строилось на работе с головой, так как все проблемы у нас из головы. И второй момент — приучить людей к занятию спортом. Если не ежедневным, то хотя бы пару раз в неделю. Основная задача — подвести людей к идее, что проект рано или поздно закончится и они выйдут в жизнь с морем соблазнов.

На самом деле с вопросом веса все просто: есть можно в принципе все, другое дело, как ты энергию распределяешь. Если лег спать после фастфуда — одно дело, если побегал и все сжег — другое. А девчонки просто заедали свои проблемы.

У нас же это с детства идет. Вспоминаю мамины тарелки борща и кусок говядины, который там плавает, как айсберг. И тебе еще приговаривают: «Давай ешь». К бабушке приезжаешь — а она говорит про то, какой ты худой. Люди думают, что так проявляют заботу, а я сейчас на детей смотрю — ощущение, будто они уже больше меня, родители прям последнее в них вкладывают. Я вот своих детей есть не заставляю — наелся, значит, наелся.

И в залах я тоже очередей к штанге не вижу. У нас людей с весом много.

Этери Тутберидзе в&nbsp;телешоу &laquo;Большие девочки&raquo;. Тутберидзе дебютировала в жестком проекте о похудении. Там тренер изображает идеал милосердия

— Но залов больше становится, это видно.

— У нас, к сожалению, многие ходят в зал или на массовый забег разок фоточку сделать и выложить. Это не культура в широком смысле слова. Забеги в Москве стали модными? Ну и сколько процентов населения от многомиллионного города бежит?

Но я согласен: высказываешь свое недовольство — предлагай. Мне бы хотелось, чтобы было как в Азии, где все люди на велосипедах, или как в Европе, где многие бегают. Просто желание, мечта. Тогда у людей уменьшилось бы количество проблем со здоровьем.

Фото Личный архив

Спрашиваю, как зовут, ребенка. А он не знает

— Видел в соцсетях, что ты ездишь в детдома и СИЗО. А это каким образом в жизни появилось?

— Пару лет назад многие начали работать с детскими домами, у меня тоже возникла идея помогать ребятам. Недавно ездили к детям с ментальными отклонениями в Дмитров и Лобню, поставили им елку, подарков привезли. Я, когда впервые туда приехал, вышел, меня парень за сетку с мячами схватил, и я его спрашиваю: «Как тебя зовут?», а он мне: «Я не знаю». А теперь он в школу ходит. Зовут, кстати, тоже Кирилл.

А СИЗО в жизни появились благодаря тому, что взаимодействую с ОНК — общественной наблюдательной комиссией, которая их инспектирует. И так получилось, что курирую два изолятора. Тренировки проводил с несовершеннолетними преступниками, ребят из приютов вывозил на хоккей, футбол, регби.

В женском СИЗО № 6 проводил тренировки, меня пригласили, так сказать, в гости. К весне ждут на уроки танцев. Статьи там в основном связаны с запрещенными веществами. И очень приятно видеть, когда кто-то оттуда пропадает. Спрашиваешь: «Перевели?», а тебе: «Нет, выпустили».

Этери Тутберидзе. Тутберидзе нецензурно сказала, что критика ей «до лампочки». Вырвали из контекста или правда?

— Ты, когда приезжаешь в СИЗО, чувствуешь, что это действительно изолятор? Или по общению — те же люди?

— Для меня человек остается человеком. Есть те, кто совершает ошибки, а есть другие, кто обдумывает несколько раз, делать что-то или нет. Вот и вся разница. Надеюсь, то место, где они оказались сейчас, чему-то их научит.

Все за чем-то гонятся по жизни, а зачем — непонятно. Мне кажется, после человека должно что-то остаться, поэтому и езжу. Потом, может, уеду в деревню, куплю две козы и буду с ними гулять и жмых собирать. А пока стараюсь жить так, чтобы люди вокруг чаще улыбались.

Валерия Кочковская

Этери Тутберидзе
Читайте также
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
Фицо заявил об отправке Зеленским ему протокола несостоявшейся встречи
Politico раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника над девятью регионами РФ
В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
Популярное видео
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джонни Депп и Мауро Икарди встретились в Уругвае. Возможно, актер консультирует футболиста по разводу с Вандой

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости