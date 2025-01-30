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Анохина арестовали до 29 марта. Он дал признательные показания по делу о взятке

Экс-глава FONBET Анохин признал вину в даче взятки
Егор Сергеев
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Сергей Анохин в зале суда.
Фото Константин Белов, «СЭ»
История развивается стремительно.

Главные новости последних дней в российском футболе связаны с бывшим генеральным директором FONBET Сергеем Анохиным. После задержания по делу о даче взятки в особо крупном размере его доставили в Тверской суд Москвы, а затем избрали меру пресечения: он будет находиться в СИЗО до 29 марта.

С чего все началось

О задержании Анохина стало известно 29 января. По версии Следственного комитета, функционер, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей (изначально фигурировала цифра 50 миллионов). Однако один из посредников и сотрудник правоохранительных органов, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте.

Сергей Анохин. Бывший вице-президент РФС Анохин задержан. Его подозревают в 50-миллионной взятке

Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента.

После передачи денег цепочка посредников, а также Анохин были задержаны. По этому же делу взяли одного из руководителей подразделений столичного главка МВД и юриста. Всем фигурантам предъявили обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5-я статьи 291 УК РФ, часть 4-я статьи 291.1 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

В FONBET новый генеральный директор

Практически сразу же после появления новостей об Анохине в FONBET заявили о смене генерального директора. В компании подчеркнули, что Сергей покинул пост в январе, решив сосредоточиться на реализации своих идей в сфере киберспорта и массового футбола, а его место занял Константин Линев.

Более того, по данным Sport Baza, букмекерская контора подала к Анохину иск о защите деловой репутации. FONBET требует с функционера 100 миллионов рублей, поскольку он «опозорил» компанию.

При этом для регистрации иска FONBET пришлось заплатить госпошлину свыше 1 миллиона рублей.

Что происходило в суде

В среду, 30 января, Тверской суд Москвы избрал Анохину меру пресечения: 51-летнего функционера отправили в СИЗО, он будет заключен под стражу до 29 марта.

Такое решение принято, поскольку, по словам следователя, Анохин имеет двойное гражданство — российское и мексиканское — и вид на жительство в Черногории, поэтому он может скрыться из России.

Сергей Анохин. Миллионы долларов при обыске и несколько задержанных. Новые детали в деле Анохина

Также отмечается, что Анохин оформил явку с повинной. По словам защиты, он дал показания на всех соучастников по коррупционной схеме и готов дальше сотрудничать со следствием.

При этом два фигуранта дела скрылись от правоохранительных органов, они будут объявлены в розыск.

Сергей Анохин с апреля 2022 года по январь 2025 года занимал пост гендиректора букмекерской компании FONBET. C 2020-го по 2021-й он был гендиректором клуба «Химки». С 2013 по 2022 год Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола, с октября 2022-го входит в комитет по маркетингу РФС.

Сергей Анохин
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