Суд обязал супругу Варди выплатить 1,4 миллиона фунтов издержек

Суд постановил, что Ребекка Варди, супруга футболиста «Лестера» Джейми Варди, должна возместить Колин Руни, жене экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, 1,4 миллиона фунтов стерлингов в качестве оплаты судебных издержек, сообщает The Telegraph.

Ранее Колин Руни обвинила Ребекку Варди в распространении ее личной информации и слухов, которые нанесли вред ее репутации. В ответ Ребекка Варди подала в суд на Колин Руни, обвинив ее в клевете.

В конце июля 2022 года Ребекка Варди проиграла суд и была обязана выплатить 90 процентов от общей суммы судебных издержек — 1,5 миллиона фунтов стерлингов. В августе 2024 года она предложила закрыть дело, выплатив 1,1 миллиона фунтов стерлингов, не считая покрытия расходов, но ее предложение было отвергнуто.

Во вторник в суде стало известно, что Ребекка Варди согласилась выплатить 1,19 миллиона фунтов стерлингов из общей суммы судебного счета, а также 315 тысяч фунтов на покрытие расходов Колин Руни. При этом последняя требовала выплаты 1,8 миллиона фунтов.

Джейми и Ребекка Варди поженились в мае 2016 года. Уэйн и Колин Руни заключили брак в июне 2008 года.