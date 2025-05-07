Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

7 мая, 16:29

Суд обязал супругу Варди выплатить 1,4 миллиона фунтов издержек

Камила Абдурахманова
корреспондент

Суд постановил, что Ребекка Варди, супруга футболиста «Лестера» Джейми Варди, должна возместить Колин Руни, жене экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, 1,4 миллиона фунтов стерлингов в качестве оплаты судебных издержек, сообщает The Telegraph.

Ранее Колин Руни обвинила Ребекку Варди в распространении ее личной информации и слухов, которые нанесли вред ее репутации. В ответ Ребекка Варди подала в суд на Колин Руни, обвинив ее в клевете.

В конце июля 2022 года Ребекка Варди проиграла суд и была обязана выплатить 90 процентов от общей суммы судебных издержек — 1,5 миллиона фунтов стерлингов. В августе 2024 года она предложила закрыть дело, выплатив 1,1 миллиона фунтов стерлингов, не считая покрытия расходов, но ее предложение было отвергнуто.

Во вторник в суде стало известно, что Ребекка Варди согласилась выплатить 1,19 миллиона фунтов стерлингов из общей суммы судебного счета, а также 315 тысяч фунтов на покрытие расходов Колин Руни. При этом последняя требовала выплаты 1,8 миллиона фунтов.

Джейми и Ребекка Варди поженились в мае 2016 года. Уэйн и Колин Руни заключили брак в июне 2008 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джейми Варди
Читайте также
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spartsmen

    весьма содержательно и интересно, как и про киберспирт...

    07.05.2025

  • bvp

    Намела языком курица на полтора лимона.

    07.05.2025

    • Перекрытия улиц в Москве перед Днем Победы: актуальная информация

    Свищев — об обращениях Усика к Трампу: «Ему однозначно следует вникнуть в суть проблематики, прежде чем высказываться»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости