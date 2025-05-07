Перекрытия улиц в Москве перед Днем Победы: актуальная информация

В связи с проведением парада Победы и его репетицией в Москве будет перекрыты центральные улицы.

7 мая

Запрещено будет движение на Садовом кольце, Волгоградском проспекте и ряде улиц и набережных в центре столицы с 05.00 до 08.00 мск и с 10.00 до окончания мероприятий.

Тверская, Моховая, Петровка, Солянка, а также набережные Пречистенская, Кадашевская, Софийская, Раушская и Котельническая будут недоступны для проезда с 05.30 до окончания мероприятия. Будут закрыты Большой Каменный мост, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост.

Также будут закрыты на выход ряд станций метро, а движение маршрутов автобусов изменится. С 05.30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку.

9 мая

В День Победы будет перекрыта Волгоградка и часть МКАД в юго-восточной, южной, юго-западной и западной частях Москвы с 17.00 и до окончания мероприятий.

С 05.00 до 08.00 будет закрыто движение по Проектируемому проезду № 3502, Марксистской, улице, Земляному Валу, а также Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Также нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской улицы до Абельмановской улицы, на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.

С 05.00 до 13.00 будет изменено движение на Таганской улице (от Рогожского вала до Товарищеского переулка).

С 05.30 перекроют Тверскую, 1-й Тверскую-Ямскую и улицы в пределах Бульварного кольца, Большую Никитскую, Моховую и Охотный Ряд, Петровку, Болотную, Солянку. Также закроют все центральные набережные.

На участках перекрытий будет запрещена парковка и закрыты подземные пешеходные переходы.