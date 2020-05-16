«Против супер-пупер ракеты нам ловить нечего». Рогозин посмеялся над словами Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом миллиардер сказал на церемонии представления нового флага Космических сил Америки в Белом доме.

— Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся! — отреагировал на новость в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Трамп: «Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии»https://t.co/Mv998ZmvkH

Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся ! — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020

Россия также работает над созданием гиперзвукового оружия — недавно прошли испытания новой авиационной ракеты.