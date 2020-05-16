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«Против супер-пупер ракеты нам ловить нечего». Рогозин посмеялся над словами Трампа

10:24
Дональд Трамп. Фото Reuters
Дональд Трамп. Фото Reuters
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом миллиардер сказал на церемонии представления нового флага Космических сил Америки в Белом доме.

— Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся! — отреагировал на новость в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Россия также работает над созданием гиперзвукового оружия — недавно прошли испытания новой авиационной ракеты.

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