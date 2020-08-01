Коронавирус в России: главное на утро 1 августа

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 839 981 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.

— Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом. Глава региона самоизолировался у себя дома и отменил ранее назначенные поездки.

— Власти Мурманской области продлили действие режима повышенной готовности в связи с пандемией до 1 сентября.

— С 1 августа в Москве возобновляют работу кинотеатры. Посетители должны будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и приходить за 15 минут до начала сеанса, чтобы избежать очередей.