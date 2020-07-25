Коронавирус в мире: главное на утро 25 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 25 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 15 945 037. Зафиксировано 642 775 летальных исходов, вылечились 9 742 879 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 248 327 человек. Далее идут Бразилия (2 348 200), Индия (1 337 022), Россия (800 849) и ЮАР (421 996).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (148 490), Бразилия (85 385), Великобритания (45 677), Мексика (42 645) и Италия (35 097).

— Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что его расстраивают теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса.

— Ученые Университета Миннесоты заявили, что коронавирус никогда не удастся победить полностью, вакцина способна лишь ограничить распространение инфекции.

— Президент США Дональд Трамп отменил часть съезда республиканцев, которую планировалось провести в конце августа. На съезде должны были объявить, будет ли политик кандидатом от Республиканской партии на ближайших выборах главы государства.