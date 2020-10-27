Главное о коронавирусе в России и мире на 27 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 884 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 312), Санкт-Петербурге (721), Московской области (496), Нижегородской области (369) и Ростовской области (311).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.

— Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски и запретил работу ресторанов по ночам из-за коронавируса.

— Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который заразился коронавирусом, госпитализирован.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 27 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 43 817 194.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 962 783 человека. Далее идут Индия (7 946 729) и Бразилия (5 411 550).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 231 045. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (157 451) и Индия (119 535).

— Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в эффективности некоторых разрабатываемых в США вакцин от коронавируса.