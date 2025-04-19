Свищев об украинском комментаторе, запретившем говорить на русском: «Пусть не врет ни себе, ни другим — он сам дома говорит по-русски»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова украинского спортивного комментатора Романа Бебеха, призвавшего не говорить на русском языке.

Бебех раскритиковал главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского за то, что тот давал указания футболистам на русском во время матча 25-го тура против «Оболонь-Бровар» (3:0).

«Это одна из причин нашего конфликта — русофобство. Больше половины украинцев говорит и думает на русском языке. Зеленский у себя дома общается на русском в том числе. Это все самообман. Пусть этот комментатор не врет ни себе, ни другим. Он дома сам говорит на русском языке. Наверное, по-другому он не мог сказать и так велело ему себя повести руководство канала», — сказал Свищев «СЭ».

Комментатор Бебех также призвал штрафовать украинских тренеров за использование русской речи.