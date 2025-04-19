Легенде досталось в прямом эфире. На Украине комментатор призвал штрафовать тренеров за русский язык

Футболисты на стороне Шовковского.

В пятницу, 18 апреля, киевское «Динамо» обыграло «Оболонь-Бровар» со счетом 3:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Украины. Крупная победа и разговоры про футбол оказались мало кому интересны, внимание обратили на другую деталь: главный тренер столичной команды Александр Шовковский во время встречи давал указания футболистам на русском языке.

Комментатор возмутился

Несмотря на все регалии, легендарному украинскому вратарю досталось в прямом эфире. 34-летний комментатор матча Роман Бебех жестко раскритиковал Шовковского.

«И снова, уважаемые, русский язык слышим от наших тренеров. Я не знаю... Понимаю, с пылу, с жару, в борьбе, но это же публичное место, это не где-то на кухне или дома. Я думаю, если контрольно-дисциплинарный комитет будет штрафовать наших тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Стоит обращать внимание на это всем нам, не только комментатору матча», — сказал Бебех в эфире УПЛ ТВ.

Александр Шовковский. Фото соцсети

Родной язык

Причем ранее тренер «Динамо» не раз заявлял: русский является для него родным, и предъявлять ему претензии за это как минимум странно.

«Очень хорошо знаю украинский язык, но могу сказать, что мой родной язык — русский. Я думаю на нем, и мне сложно говорить на украинском, хотя я стараюсь. С родителями разговариваю исключительно на украинском», — говорил Шовковский в 2017 году.

Александр является 14-кратным чемпионом Украины, 11-кратным обладателем Кубка и полуфиналистом Лиги чемпионов в составе киевлян. Вместе со сборной он доходил до четвертьфинала чемпионата мира.

Возмутился даже Милевский

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский и бывший одноклубник Шовковского остался недоволен поведением Бебеха. В комментариях под последним постом комментатора в соцсетях он обратился к нему, емко ответив на его призыв: «Шляпа. Отписка, Бебех».

Артем родился в Минске и до 15 лет занимался футболом в Белоруссии. В декабре 2023-го во время стрима на Twitch он отмечал, что не считает важным говорить на украинском языке.

«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени учить украинский язык. Тем более все разговаривали на русском. Не считаю, что это так важно сейчас — говорить на украинском. Надо иметь свою какую-то позицию. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому не считаю, что это сугубо важный язык».

Киевское «Динамо» — лидер турнирной таблицы украинского чемпионата, команда набрала 63 очка в 25 матчах. Ближайший преследователь — «Александрия» — отстает на шесть баллов (57). Замыкает топ-3 «Шахтер» (53), имеющий матч в запасе.