Главное о коронавирусе в России и мире на 31 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 475 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 339 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 715 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 614), Санкт-Петербурге (822), Московской области (752), Ростовской области (176) и Воронежской области (143).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 071 917 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 121 501 летальный исход, выздоровели 4 684 585 человек.

— С 31 мая Россия и Аргентина войдут в перечень государств, куда Израиль ограничивает выезд из-за распространения коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 31 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 171 055 762.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 043 068 человек. Далее идут Индия (28 047 534) и Бразилия (16 515 120).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 609 544. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (462 092) и Индия (329 127).

— В Великобритании могут ввести обязательную вакцинацию для медиков. Об этом сообщил министр страны по вопросам вакцинации Надим Захави. Он отметил, что прецедент уже есть, например, хирургов прививают от гепатита B.

— В Малайзии в реанимацию будут помещать только больных COVID-19 с хорошим прогнозом. Такое решение связано с нехваткой мест в больницах. При этом власти страны предупредили об ответственности за призывы отказаться от вакцинации.

— Южная Корея подтвердила первый в стране случай редкого побочного эффекта тромботической тромбоцитопении пурпура (ТТП) у человека, получившего вакцину AstraZeneca, сообщило в понедельник Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).