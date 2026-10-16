Все российские чемпионы UFC: полный список, годы завоевания титулов и рекорды бойцов

История российских чемпионов UFC: от победы Олега Тактарова в 1995 году до двух титулов Ислама Махачева.

Российские бойцы завоевывали полноценные чемпионские пояса UFC в четырех современных весовых категориях. Хабиб Нурмагомедов первым из россиян получил пояс в легком весе, Петр Ян становился чемпионом в легчайшем дивизионе, Ислам Махачев выиграл титулы в двух категориях, а Магомед Анкалаев поднялся на вершину полутяжелого веса.

Отдельное место в истории занимает Олег Тактаров, победивший на турнире UFC 6 еще в 1995 году, когда привычного разделения на весовые категории не существовало. В августе 2025-го чемпионом среднего веса стал уроженец России Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ.

Сколько российских чемпионов было в истории UFC

Четыре российских бойца становились обладателями полноценных чемпионских поясов UFC: Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян, Ислам Махачев и Магомед Анкалаев. Еще один россиянин Олег Тактаров выиграл UFC 6 в 1995 году, когда организация проводила турниры по системе на выбывание.

Тогда бойцы проводили по несколько поединков за вечер, а привычной системы чемпионских титулов по весовым категориям еще не существовало. Она начала формироваться в UFC в 1997 году. До этого организация проводила турниры на выбывание и отдельные чемпионские поединки формата Superfight.

Таким образом, в истории UFC четыре россиянина завоевывали полноценные чемпионские пояса в современных весовых категориях, а Тактаров стал победителем одного из ранних турниров организации.

Отдельно в список чемпионов, родившихся в России, входит Хамзат Чимаев. В августе 2025 года он победил Дрикуса дю Плесси и завоевал пояс среднего веса. В мае 2026-го Чимаев уступил Шону Стрикленду в первой защите.

Все российские чемпионы UFC: полный список

Боец Весовая категория Год первого титула Соперник Защиты Олег Тактаров Турнир без весовых категорий 1995 Дэвид Эбботт Не предусматривались Хабиб Нурмагомедов Легкий вес 2018 Эл Яквинта 3 Петр Ян Легчайший вес 2020 Жозе Алдо 0 Ислам Махачев Легкий и полусредний вес 2022, 2025 Чарльз Оливейра, Джек Делла Маддалена 5 Магомед Анкалаев Полутяжелый вес 2025 Алекс Перейра 0

Примечание: у Махачева указано суммарное количество успешных защит в двух весовых категориях — четыре в легком весе и одна в полусреднем. Победа Тактарова на UFC 6 не является завоеванием современного чемпионского пояса.

Олег Тактаров. Фото YouTube.com

Олег Тактаров — первый российский победитель UFC

Олег Тактаров вошел в историю 14 июля 1995 года. На турнире UFC 6 в Каспере (штат Вайоминг, США) россиянин выиграл три боя за один вечер и стал победителем соревнований.

Тогда UFC представлял собой турнир по системе на выбывание. Участники могли встретиться с соперниками значительно тяжелее себя, а для победы необходимо было последовательно пройти несколько раундов сетки.

Тактаров начал выступление с победы над Дэйвом Бенето, затем за девять секунд заставил сдаться Энтони Масиаса. Последний результат вошел в историю UFC как один из самых быстрых финишей организации.

В финале россиянин встретился с американцем Дэвидом Эбботтом по прозвищу Танк. Противостояние продолжалось 17 минут 45 секунд и завершилось победой Тактарова удушающим приемом. Победа принесла россиянину международную известность.

Всего Тактаров провел в организации девять боев. После завершения карьеры в смешанных единоборствах он также стал известен как актер, снимавшийся в российских и зарубежных фильмах.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Getty Images

Хабиб Нур магомедов — первый российский чемпион UFC в легком весе

Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс 7 апреля 2018 года на UFC 223 в Бруклине. В бою за вакантный титул легкого веса россиянин победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей.

К тому моменту Нурмагомедов уже считался одним из сильнейших борцов дивизиона.

Первую защиту чемпионского пояса Хабиб провел 6 октября 2018 года против Конора Макгрегора на UFC 229. Россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде.

Затем Нурмагомедов еще дважды защитил титул: 7 сентября 2019 года — победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде на UFC 242 и 24 октября 2020 года — победил Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде на UFC 254.

После победы над Гейджи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он ушел из спорта непобежденным.

Главные достижения Хабиба Нурмагомедова

29 побед и ни одного поражения в профессиональных ММА

13 побед без поражений в UFC

чемпион UFC в легком весе в 2018-2021 годах

3 успешные защиты титула

победы в чемпионских боях над Макгрегором, Порье и Гейджи

В 2022 году Нурмагомедова включили в Зал славы UFC. После завершения карьеры он занялся тренерской работой и стал одним из наставников Ислама Махачева.

Петр Ян. Фото Getty Images

Петр Ян — первый российский чемпион UFC в легчайшем весе

Петр Ян впервые стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года. На турнире UFC 251 в Абу-Даби россиянин победил бывшего чемпиона полулегкого веса Жозе Алдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал вакантный пояс легчайшего дивизиона.

До этого Ян последовательно победил нескольких известных бойцов, включая Юрайю Фейбера, Джимми Риверу и Джона Додсона.

Первый чемпионский период россиянина завершился необычным образом. 6 марта 2021 года на UFC 259 Ян встретился с Алджамейном Стерлингом. В четвертом раунде Петр нанес запрещенный удар коленом в голову соперника, находившегося на трех точках опоры. Россиянина дисквалифицировали, а пояс перешел к американцу.

30 октября 2021 года Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей и завоевал временный чемпионский титул.

В апреле 2022 года Петр уступил Стерлингу в объединительном поединке раздельным решением судей. Позднее россиянин потерпел поражения от Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили, но сумел вернуться в число главных претендентов дивизиона.

6 декабря 2025 года Ян провел реванш с Двалишвили на UFC 323. Россиянин победил грузинского бойца единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 48:47 — и вновь стал полноценным чемпионом UFC.

Главные достижения Петра Яна

чемпион UFC в легчайшем весе в 2020 и 2025 годах

временный чемпион UFC в 2021 году

первый российский обладатель пояса в легчайшем дивизионе

вернул полноценный чемпионский пояс в реванше с Мерабом Двалишвили на UFC 323

Следующая защита назначена на 24 октября 2026 года. На UFC 333 в Абу-Даби россиянин в третий раз встретится с Мерабом Двалишвили. Счет их личных встреч — 1-1.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

Ислам Махачев — первый россиянин с титулами UFC в двух весовых категориях

Ислам Махачев — самый титулованный российский боец UFC по количеству успешных защит чемпионского пояса.

Первый титул россиянин завоевал 22 октября 2022 года на UFC 280 в Абу-Даби. Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал чемпионом легкого веса.

В дальнейшем Ислам четырежды защитил пояс. 12 февраля 2023 года — победил Александра Волкановски единогласным решением судей, 21 октября 2023 года — нокаутировал Волкановски в первом раунде, 1 июня 2024 года — победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде, 18 января 2025 года — победил Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде.

Четыре успешные защиты стали рекордом легкого дивизиона UFC. По этому показателю Махачев превзошел Хабиба Нурмагомедова, у которого было три защиты.

В 2025 году Ислам освободил пояс легкого веса и перешел в полусредний дивизион.

15 ноября 2025 года на UFC 322 в Нью-Йорке россиянин победил чемпиона Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и завоевал второй титул.

Махачев стал первым российским бойцом, сумевшим выиграть полноценные чемпионские пояса UFC в двух весовых категориях.

15 августа 2026 года на UFC 330 в Филадельфии Ислам провел первую защиту титула в полусреднем весе. Он победил Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей и продлил победную серию в UFC до 17 поединков.

Главные достижения Ислама Махачева

чемпион UFC в легком весе в 2022-2025 годах

чемпион UFC в полусреднем весе с ноября 2025 года

первый российский чемпион UFC в двух весовых категориях

5 успешных защит титулов: четыре в легком весе и одна в полусреднем

17 побед подряд в UFC — рекордная серия организации

7 побед в чемпионских боях UFC

Одним из основных кандидатов на следующий бой с Махачевым считается бразилец Карлос Пратес. Также возможен реванш с Иэном Мачадо Гэрри, который сохраняет высокое место в рейтинге полусреднего веса.

Магомед Анкалаев. Фото Getty Images

Магомед Анкалаев — первый российский чемпион UFC в полутяжелом весе

Магомед Анкалаев завоевал чемпионский титул UFC 8 марта 2025 года. На турнире UFC 313 в Лас-Вегасе россиянин победил бразильца Алекса Перейру единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47.

К этому результату Анкалаев шел несколько лет. Дагестанский боец дебютировал в UFC в 2018 году с поражения от Пола Крейга, после чего выдал длительную беспроигрышную серию.

Первую попытку завоевать пояс Магомед предпринял 10 декабря 2022 года на UFC 282. Его бой с Яном Блаховичем за вакантный титул завершился вничью раздельным решением судей. Чемпион в тот вечер определен не был.

После побед над Джонни Уокером и Александром Ракичем Анкалаев получил новый титульный шанс против Перейры.

В первом поединке с бразильцем россиянин сумел нейтрализовать значительную часть ударной техники соперника и выиграть за счет дисциплинированной работы на дистанции.

Однако чемпионство Анкалаева продолжалось менее семи месяцев. В реванше на UFC 320 4 октября 2025 года Перейра нокаутировал россиянина уже на отметке 1 минута 20 секунд первого раунда и вернул пояс.

Главные достижения Магомеда Анкалаева:

первый российский чемпион UFC в полутяжелом весе

завоевал титул 8 марта 2025 года

победил Алекса Перейру единогласным решением судей

провел одну защиту титула, завершившуюся поражением

На осень 2026 года чемпионом полутяжелого дивизиона является Карлос Ульберг, а Анкалаев остается среди ведущих претендентов категории.

Хамзат Чимаев. Фото Getty Images

Хамзат Чимаев — чемпион в среднем весе

Хамзат Чимаев родился 1 мая 1994 года в Чечне. Впоследствии боец переехал в Швецию, где начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

В UFC Чимаев дебютировал в 2020 году и быстро получил известность благодаря агрессивной борьбе и досрочным победам.

16 августа 2025 года на UFC 319 в Чикаго он победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и завоевал титул UFC в среднем весе. Пять раундов прошли под контролем Чимаева, который регулярно переводил соперника на настил и удерживал преимущество в борьбе.

При этом спортсмен выступал под флагом ОАЭ. Именно поэтому в официальной статистике UFC его чемпионство связано с Эмиратами, хотя Чимаев родился на территории России.

Первая защита пояса состоялась 9 мая 2026 года на UFC 328 в Ньюарке. Чимаев встретился с бывшим чемпионом Шоном Стриклендом и проиграл раздельным решением судей — 47:48, 48:47, 47:48. Это стало первым поражением Хамзата в профессиональной карьере.

Главные достижения Хамзата Чимаева

чемпион UFC в среднем весе в 2025-2026 годах

победа над Дрикусом дю Плесси на UFC 319

профессиональный рекорд после завоевания пояса — 15-0

первая защита завершилась поражением от Шона Стрикленда

Кто из российских бойцов сейчас владеет поясами UFC

На осень 2026 года два россиянина являются действующими чемпионами UFC.

Ислам Махачев — полусредний вес (до 77,1 кг). Россиянин завоевал титул 15 ноября 2025 года и успешно защитил его 15 августа 2026-го в бою с Иэном Мачадо Гэрри.

Петр Ян — легчайший вес (до 61,2 кг). Россиянин вернул пояс 6 декабря 2025 года, победив Мераба Двалишвили. Первая защита после возвращения чемпионства назначена на 24 октября 2026 года.

Главные рекорды российских чемпионов UFC

У российских бойцов несколько выдающихся достижений в истории организации.

Олег Тактаров — первый российский победитель турнира UFC. Выиграл UFC 6 в 1995 году, одержав три победы за вечер. В полуфинале он заставил Энтони Масиаса сдаться всего за девять секунд.

Хабиб Нурмагомедов — ни одного поражения за карьеру. Завершил выступления с рекордом 29-0, выиграл все 13 боев в UFC и трижды защитил пояс легкого веса.

Петр Ян — два полноценных чемпионства в легчайшем весе. Сначала получил титул в 2020 году, а затем вернул его в 2025-м. Кроме того, в 2021 году завоевал временный пояс.

Ислам Махачев — первый российский чемпион UFC в двух весовых категориях. Победил в титульных боях легкого и полусреднего дивизионов.

Ислам Махачев — рекордсмен легкого веса по защитам титула. Четырежды сохранил пояс до перехода в следующую категорию.

Ислам Махачев — рекордная победная серия UFC. После победы над Иэном Мачадо Гэрри в августе 2026 года довел серию до 17 побед подряд, превзойдя прежнее достижение Андерсона Силвы.

Магомед Анкалаев — первый российский чемпион полутяжелого веса. В марте 2025 года победил Алекса Перейру, который до этого провел три успешные защиты пояса.

Мовсар Евлоев. Фото UFC

Кто из россиян может стать следующим чемпионом UFC

Ближайший шанс завоевать новый для России чемпионский пояс получит Мовсар Евлоев.

Мовсар Евлоев — полулегкий вес. Непобежденный россиянин с рекордом 20-0 занимает первое место в рейтинге дивизиона. 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби он встретится с действующим чемпионом Александром Волкановски. В случае победы Евлоев станет первым российским обладателем пояса UFC в полулегком весе.

Арман Царукян — легкий вес. Российско-армянский боец остается одним из главных претендентов на чемпионство в категории до 70,3 кг. В сентябре 2026 года он нокаутировал Маурисиу Руффи в первом раунде на UFC 331 и укрепил позиции в рейтинге. Сейчас Царукян занимает второе место, а чемпионом дивизиона является Джастин Гейджи. При этом в UFC Арман представляет Армению.

Александр Волков — тяжелый вес. Россиянин занимает вторую строчку рейтинга категории до 120,2 кг. В мае 2026 года Волков победил Валдо Кортеса-Акосту, а до этого выиграл у Жаилтона Алмейды. Следующий бой россиянин проведет 24 октября в Абу-Даби против Ризвана Куниева. Победа может приблизить Волкова к новому чемпионскому шансу.

Умар Нурмагомедов — легчайший вес. Двоюродный брат Хабиба уже участвовал в титульном бою, но в январе 2025 года уступил Мерабу Двалишвили. В августе 2026-го Умар потерпел второе поражение в профессиональной карьере — от Сонга Ядонга. Несмотря на это, он сохраняет место среди ведущих бойцов дивизиона и может вернуться к чемпионской гонке.

Магомед Анкалаев — полутяжелый вес. Бывший чемпион также остается кандидатом на возвращение титула. Для нового шанса ему необходимо укрепить позиции после поражения от Алекса Перейры.