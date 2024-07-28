Дана Уайт сообщил, что Мокаев больше не будет выступать в UFC

Из доброго дяди назад в акулы бизнеса.

В Манчестере прошел UFC 304 с главным боем вечера Леон Эдвардс — Белал Мухаммад.

Турнир получился без особого блеска: вялые трибуны, аж 7 решений подряд, скучный главный бой и сонные бойцы, которые не смогли перестроиться под ивент, проходящий в 3 часа ночи по местному времени (так сделали для адаптации под американский рынок).

Само собой, президент UFC Дана Уайт после такого вечера был не в духе. Он раскритиковал бойцов, холодно встретил нового чемпиона и навсегда зарекся повышать бонусы за выступления вечера.

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Бой Белала Мухаммада и Леона Эдвардса. Фото Reuters

О главном бое вечера и новом чемпионе: «Не бомба»

Чемпионство Мухаммада ожидаемо разочаровало Уайта. Во-первых, ему явно не нужна потеря британского чемпиона (Англия всегда интересный рынок), во-вторых, новый скучный, немедийный, 36-летний чемпион — нужен ему еще меньше.

Журналист: «Белал Мухаммад — новый чемпион. Ваше мнение о его выступлении, о бое».

Дана Уайт: «А... Не бомба».

Журналист: «Леон выглядел сонным. Сказалось время боя или давление Белала?»

Дана Уайт: «Понятия не имею. Вам нужно спросить Леона, что с ним. Белал тренировался с Хабибом, поэтому его выступление было таким, какое следовало ожидать».

Журналист: «Вы планируете дать реванш Леону, или ему лучше отдохнуть пока?»

Дана Уайт: «Отдохнуть. Мы уже обсуждаем другие планы».

Мухаммад Мокаев. Фото Reuters

Шок — UFC не будет продлевать контракт с Мокаевым. Уайт выпинывает его в PFL

Мухаммед Мокаев — самый успешный молодой боец UFC. К 23 годам он построил 7-0 в UFC и повторил результат молодого Джона Джонса. В идеальном мире Мокаев должен был бы драться за пояс в следующем поединке, но вместо этого организация с ним расстается.

Журналист: «Мокаев сказал, что в UFC дали ему понять, что не нужно постоянно проводить эти тейкдауны и тогда он получит контракт, который хочет».

Дана Уайт: «Ну да, это то, чем мы занимаемся все эти годы, говорим бойцам, как им драться, блин. Возможно, один из матчмейкеров что-то сказал ему. Матчмейкеры не особо большие его фаны по многим причинам, и дело не только в тейкдаунах. Тейкдауны много кто проводит в этом бизнесе. Тут дело в гораздо большем».

Журналист: «Но Мокаев — это тот, кого вы хотите видеть в UFC? Его контракт закончился».

Дана Уайт: «Он больше не на контракте, да. Думаю, PFL возьмет себе отличного непобежденного парня. Удачи ему».

Журналист: «Так дело в его стиле, или он просил много денег?»

Дана Уайт: «Нет, ничего из этого. Слушайте... Вся эта ситуация, которая шла последние месяцы, началась с PI, другие истории... плюс много других вещей. Эти ребята не захотели его переподписывать».

Дана Уайт. Фото Global Look Press

Уайт больше никогда не будет поднимать бонусы. Взбешен, что бойцы не дрались ярче, хотя им обещали 100 000 вместо 50 000

На пресс-конференции перед турниром Бобби Грин сумел поймать Уайта на эмоциях и уговорить поднять бонусы в два раза — с 50 000 долларов до 100 000. На UFC 300 такой подъем сработал (правда, там он был в 6 раз, а не в 2) — Холлоуэй и Гэтжи устроили фейерверк на века. В Манчестере же за 100 000 никто подставлять голову не захотел.

Журналист: «Вы к этому турниру подняли бонусы в два раза. Может, стоит их поднимать...»

Дана Уайт: «Сегодня, наоборот, турнир показал, что их не стоит поднимать. Подъем ничего не меняет, не заставляет людей драться острее. Я никогда в жизни больше не буду поднимать бонусы. Я больше не буду на конференциях ***** кричать «200 тысяч, 300 тысяч!» Никто сегодня не дрался ярко, не было голода: «Вот дерьмо, я хочу эти 300 тысяч!»

Журналист: «Так турнир был в 3 часа ночи по местному...»

Дана Уайт: «Какая ***** разница?! В Вегасе 19-00 было. Никогда больше не буду поднимать. 7 **** решений подряд. *****».