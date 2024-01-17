Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 23:30

Вице-президент ACA Бадаев: «Пока Царукян имел дело только с «объедками» Оливейры»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев назвал фаворита в поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Очевидно, что партер Оливейры — лучший в легком весе или даже во всей лиге. Один из лучших, если мы говорим о созидании. Бразилец очень силен в партере. У него россыпь приемов, которые он может эффективно накидывать. В стойке тоже разнообразный. У него тяжелый удар. Он — креативный ударник с богатым арсеналом. В данном противостоянии я назову фаворитом Оливейру — 57 на 43. Но шансы Армана неплохие. Оливейра проиграл только Исламу в последних боя. Нет ничего удивительного в том, чтобы считать его фаворитом. Он выносил всех: Дастина Порье, Джастина Гейджи, Майкла Чендлера и Бенеила Дариуша. Арман имел дело только с «объедками» Оливейры», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-poka-carukyan-imel-delo-tolko-s-obedkami-oliveiry-324978/
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бывший президент IBU Бессеберг на суде рассказал о связи с женщиной из России
В Подмосковье неизвестные обстреляли автобус с хоккеистами «СКА-Карелия»
Посольство РФ в ЦАР подтвердило обсуждение российской военной базы в стране
Пограничники Финляндии возведут дополнительные заграждения на границе с РФ
В Белгороде объявили ракетную опасность
Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Бенеил Дариуш поделился мнением о бое Оливейры и Царукяна
Джим Миллер подерется с Бобби Грином на UFC 300
Джастин Гейджи подерется с Максом Холлоуэем за титул BMF на UFC 300
Тренер Царукяна: «Оливейра опаснее Махачева»
Богатырев: «На стороне Перейры нокаутирующая мощь, на стороне Анкалаева — все остальное»
Жумагулов — о возможном бое Анкалаева и Перейры на UFC 300: «Я бы не дрался, а держал Рамадан»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молдавский не верит, что Перейра может выиграть у Анкалаева

Бибулатов рассказал, что ему предлагали вернуться в UFC

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости