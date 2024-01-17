Вице-президент ACA Бадаев: «Пока Царукян имел дело только с «объедками» Оливейры»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев назвал фаворита в поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Очевидно, что партер Оливейры — лучший в легком весе или даже во всей лиге. Один из лучших, если мы говорим о созидании. Бразилец очень силен в партере. У него россыпь приемов, которые он может эффективно накидывать. В стойке тоже разнообразный. У него тяжелый удар. Он — креативный ударник с богатым арсеналом. В данном противостоянии я назову фаворитом Оливейру — 57 на 43. Но шансы Армана неплохие. Оливейра проиграл только Исламу в последних боя. Нет ничего удивительного в том, чтобы считать его фаворитом. Он выносил всех: Дастина Порье, Джастина Гейджи, Майкла Чендлера и Бенеила Дариуша. Арман имел дело только с «объедками» Оливейры», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.