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Сегодня, 21:06

Молдавский не верит, что Перейра может выиграть у Анкалаева

Алина Савинова
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Российский тяжеловес Валентин Молдавский оценил шансы своего соотечественника Магомеда Анкалаева стать чемпионом UFC в полутяжелом весе.

«Нокаут видел. Когда ему уже дадут этот титульный шанс, я не знаю. Наверное, еще сведут за пояс Алекса Перейру и Джамала Хилла. Наверное, они сейчас подерутся между собой, Мага еще с кем-то и если выиграет, то где-то через год получит бой за пояс. По идее, он уже должен подраться. Я не верю, что Перейра может выиграть у Анкалаева, а Хилла я вообще не знаю. Маге просто надо будет подобраться и перевести, и он его будет забивать все раунды, если не забьет сразу. Будет его истязать в доминирующей манере борьбы и граунд-энд-паундом», — цитирует Молдавского MMA.Metaratings.ru.

13 января на турнире UFC Fight Night 234 Анкалаев победил Джонни Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Всего на счету 31-летнего россиянина 19 побед и 1 поражение в ММА. Один его поединок был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/moldavskii-ankalaev-budet-v-dominiruyushei-manere-istyazat-pereiru-v-boyu-324944/
Валентин Молдавский
Магомед Анкалаев
ММА
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